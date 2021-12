Iran Mencari Cadangan Gas Baru di Lapangan Raksasa

IslamTimes - Anak perusahaan Perusahaan Minyak Nasional Iran telah melakukan operasi pengeboran di ladang gas Pars Selatan di Teluk Persia untuk mencari cadangan hidrokarbon baru.

Pengeboran yang dilakukan Pars Oil and Gas Company (POGC) ini merupakan bagian dari strategi pengembangan yang berfokus pada eksplorasi area-area yang belum dikembangkan di lapangan dalam upaya menemukan cadangan hidrokarbon baru dan memperluas produksi gas.Permintaan gas alam domestik Iran telah menjadi pendorong utama pertumbuhan produksi gas alamnya. Ini menghasilkan 267 miliar meter kubik gas alam pada 2019, menjadikan Iran produsen terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Rusia meskipun ada sanksi paling kejam yang dijatuhkan pada negara itu.Sanksi AS telah mempengaruhi ekspor energi Iran, transaksi keuangan, dan impor teknologi tertentu, tetapi produksi gas alam di Iran telah tumbuh dengan mantap selama dua dekade terakhir.Sanksi tersebut juga telah membuat perusahaan energi internasional enggan berurusan dengan Iran, tetapi sanksi tersebut telah memberikan kesempatan langka bagi perusahaan domestik untuk menjelajah ke lingkungan yang dikenal sebagai spesialisasi eksklusif klub elit perusahaan.Sebagian besar pertumbuhan produksi gas alam berasal dari pengembangan lapangan South Pars lepas pantai di Teluk Persia.Pengeboran sumur penilaian ekstensi di bagian utara lapangan gas South Pars bertujuan untuk mengevaluasi kapasitas hidrokarbon dari area di luar blok dan fase lapangan saat ini.Ini akan menentukan kemungkinan perluasan lapangan, kata kepala Departemen Teknik Minyak dan Gas POGC Ali Akbar Majed.POGC telah menyewa Perusahaan Teknik dan Konstruksi Lepas Pantai Iran untuk melakukan pengeboran sumur penilaian perpanjangan SP-16.Menurut Majed, eksplorasi di bagian lapangan gabungan South Pars yang belum dikembangkan dalam upaya menemukan cadangan hidrokarbon adalah salah satu solusi yang dituangkan dalam rencana yang dikembangkan untuk mempertahankan produksi gas lapangan.“Sumur SP-16, yang tujuan penilaian dan evaluasinya telah ditentukan bekerja sama dengan departemen eksplorasi Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC), adalah yang pertama dari empat sumur yang direncanakan untuk pengeboran dan evaluasi area di luar blok saat ini. lapangan,” ujarnya.Produksi gas alam di South Pars dimulai pada tahun 2003, dan sejauh ini, 23 dari 24 fase pengembangan telah mulai berproduksi. Pada kapasitas maksimum, ladang gas alam South Pars setiap tahunnya dapat menghasilkan 9,49 triliun kaki kubik (268,7 miliar meter kubik) gas alam.Pada bulan Februari, mantan Menteri Perminyakan Bijan Zanganeh mengatakan produksi gas Iran telah mencapai rekor tertinggi di atas 1 miliar meter kubik per hari, sebuah tonggak sejarah yang dicapai tiga tahun setelah AS memberlakukan sanksi paling kejam yang pernah ada terhadap Republik Islam tersebut.Iran memegang cadangan minyak terbesar keempat dan cadangan gas alam terbesar di dunia, dan dianggap sebagai negara adidaya energi, tetapi konsumsi domestiknya tinggi dan meningkat secara tidak proporsional.Hampir semua gas alam yang diproduksi Iran pada 2019 dikonsumsi di dalam negeri. Tahun itu, Iran mengkonsumsi lebih banyak gas alam daripada semua kecuali tiga negara lain: Amerika Serikat, Rusia, dan China.Di Iran, sektor perumahan dan komersial menggunakan gas alam untuk pemanas ruangan, dan sektor industri menggunakannya untuk bahan baku, terutama di industri petrokimia.Tingginya konsumsi didorong oleh subsidi besar-besaran yang diberikan oleh pemerintah yang berpacu dengan waktu untuk mengejar permintaan yang meningkat.[IT/r]