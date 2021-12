Iran dan P4+1 Tetapkan Tanggal Dimulainya Kembali Pembicaraan Wina

IslamTimes - Kepala tim Iran di Wina berbicara Ali Bagheri Kani dan perwakilan Uni Eropa di Wina berbicara Enrique Mora dalam kontak telepon pada hari Senin (6/12) mengkoordinasikan dan menyelesaikan tanggal dimulainya kembali pembicaraan.

Menurut Kantor Berita Tasnim, delegasi negosiasi Iran dan P4+1 menyelesaikan tanggal dimulainya kembali perundingan Wina.Delegasi negosiasi Iran dan P4+1 akan melanjutkan pembicaraan di ibu kota Austria, Wina pada hari Kamis (9/12).Menurut laporan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Iran dan kepala tim Iran di Wina berbicara dengan Ali Bagheri Kani dan perwakilan Uni Eropa di Wina berbicara Enrique Mora dalam panggilan telepon pada hari Senin mengkoordinasikan dan menyelesaikan tanggal dimulainya kembali pembicaraan.Putaran pembicaraan lain dengan Iran mengenai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) dimulai di ibukota Austria pada 29 November antara Iran dan P4+1 dengan tujuan penghapusan sanksi AS terhadap Iran. Isu pencabutan sanksi AS dari Iran menjadi topik utama pembicaraan. Selama pembicaraan, Iran memberikan dua dokumen tentang penghapusan sanksi ilegal AS dan kegiatan nuklir Iran kepada para penandatangan JCPOA lainnya.Delegasi Iran sangat serius dalam negosiasi, dan penyerahan dokumen menunjukkan keseriusan Iran untuk mencapai kesepakatan, dan sekarang pihak lain harus menunjukkan tekad mereka, negosiator top Iran Ali Bagheri Kani telah berulang kali menegaskan. [IT/r]