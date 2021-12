Ketua Pentagon Austin Menolak 'Garis Merah' di Ukraina dan Taiwan Saat AS Menarik Sendiri

IslamTimes - Ketika Washington bersikap "berdiri" terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan dia menolak "garis merah" dalam situasi di sekitar Ukraina dan Taiwan. Namun, komentarnya muncul saat panglimanya sedang menggambar sesuatu yang baru.

Berbicara kepada outlet berita online Defense One pada hari Selasa (7/12), Austin mengatakan dia lebih memilih pendekatan yang fleksibel untuk situasi tegang di Eropa Timur, di mana Kiev dan NATO menuduh Angkatan Darat Rusia berkumpul untuk invasi ke Ukraina.“Saya pikir dalam situasi seperti ini, saya pikir menyampaikan garis merah hanya memperburuk masalah. Saya pikir kita perlu fokus untuk menemukan cara untuk mengurangi dan mengurangi ketegangan," kata Austin kepada outlet tersebut, menambahkan bahwa "tidak membantu bagi kita untuk menarik garis di pasir pada saat ini."Austin memiliki kata-kata serupa tentang Taiwan, yang secara terbuka didukung AS meskipun ada perjanjian formal dengan Beijing yang mengakui klaim lama bahwa pulau itu adalah bagian dari China.“Kami tidak ingin melihat perubahan status quo, apalagi perubahan status quo secara sepihak,” katanya. “Kami berpikir bahwa semua ketegangan di daerah itu harus diselesaikan secara diplomatis terlebih dahulu.” Kunjungan profil tinggi AS dan penjualan senjata ke pulau otonom itu telah membuat marah Beijing dalam beberapa tahun terakhir, yang telah mulai melakukan latihan militer reguler di perairan internasional di lepas pantai yang media Barat salah gambarkan sebagai "serangan" wilayah udara Taiwan.Namun, pada hari yang sama dengan pernyataan Austin, Presiden AS Joe Biden melakukan hal itu: selama panggilan telepon dengan Putin, ia memaparkan konsekuensi ekonomi yang parah jika Rusia meluncurkan invasi ke tetangga baratnya, yang semakin dekat dengan AS. dan NATO sejak kudeta yang didukung AS pada 2014 yang membawa pemerintah nasionalis sayap kanan berkuasa di Kiev.“[Biden] memberi tahu Presiden Putin secara langsung bahwa jika Rusia menginvasi Ukraina lebih lanjut, Amerika Serikat dan sekutu Eropa kami akan merespons dengan langkah-langkah ekonomi yang kuat,” penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada wartawan di sebuah presser setelah panggilan telepon.“Kami akan memberikan materi pertahanan tambahan kepada Ukraina di atas dan di luar apa yang sudah kami sediakan,” tambahnya. “Dan kami akan memperkuat sekutu NATO kami di sisi timur dengan kemampuan tambahan dalam menanggapi eskalasi seperti itu.”Empat hari sebelumnya, Biden mengatakannya dengan lebih jelas: "Saya tidak menerima garis merah siapa pun," katanya kepada seorang reporter Polandia di Washington.Garis merah Putin yang ditolak termasuk perluasan aliansi NATO lebih jauh ke timur, yang saat ini mencakup sejumlah negara di atau dekat perbatasan Rusia, dan penempatan senjata ofensif di Ukraina oleh aliansi tersebut. Dia telah berulang kali mencari jaminan keamanan dari Barat, melihat NATO - yang dimulai sebagai pakta pertahanan anti-Soviet pada akhir 1940-an - sebagai ancaman eksistensial bagi Rusia. [IT/r]