Iran Mendesak P4+1 untuk Memberikan Tanggapan “Terdokumentasi, Beralasan” terhadap Proposal di Wina

IslamTimes - Kepala perunding Iran telah menggambarkan proposal "terdokumentasi dan beralasan" yang diajukan kepada lima penandatangan lain dari kesepakatan nuklir 2015 dalam putaran terakhir pembicaraan di Wina, mengatakan kelompok P4+1 sekarang diharapkan untuk mebmberikan respon dengan karakteristik yang sama.

Ali Bagheri Kani mengadakan kontak telepon dengan Wakil Menteri Luar Negeri China Ma Zhaoxu pada hari Rabu (8/12), ketika Iran dan negara-negara P4+1 akan memulai babak baru negosiasi di ibukota Austria, yang bertujuan untuk mengamankan penghapusan sanksi yang dijatuhkan oleh AS di Iran setelah penarikan sepihak dari perjanjian itu, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA], dan menghidupkan kembali kesepakatan tersebut.Selama percakapan telepon, Bagheri Kani, yang menjabat sebagai wakil menteri luar negeri untuk urusan politik, memuji dukungan China untuk Iran dalam isu-isu penting seperti memprioritaskan penghapusan sanksi AS yang melanggar hukum dan juga tuntutan Iran untuk jaminan bahwa Washington tidak akan meninggalkan JCPOA lagi.Dia memuji kerja sama besar antara Iran dan China dan mengatakan kedua negara berbagi sikap dalam banyak masalah internasional, termasuk pembicaraan Wina.Diplomat senior Iran itu juga menguraikan beberapa perincian yang berkaitan dengan rancangan Teheran yang diajukan selama putaran ketujuh pembicaraan di Wina, yang ia gambarkan sebagai “terdokumentasi dan beralasan.”“Reaksi paling jelas yang dapat ditunjukkan oleh pihak-pihak yang berlawanan terhadap langkah konstruktif [oleh Iran] ini adalah bagi mereka untuk menawarkan pandangan mereka sendiri yang terdokumentasi dan beralasan sebagai balasannya,” katanya.Salah satu dari dua proposal berkisar pada penghapusan sanksi AS, sementara yang lain menyangkut langkah-langkah pembalasan Iran dari kesepakatan nuklir setelah keluarnya Washington.Tehran mengatakan bahwa rancangan tersebut bukanlah hal baru dan hanya berisi amandemen dan tambahan tertentu pada teks sebelumnya yang disepakati oleh kedua belah pihak selama enam putaran pembicaraan sebelumnya.Diplomat China, pada bagiannya, meminta pihak-pihak dalam pembicaraan Wina untuk kembali ke meja perundingan dengan pendekatan konstruktif.Dia mengatakan kelanjutan konsultasi dan koordinasi antara Teheran dan Beijing pada pembicaraan Wina akan memainkan peran yang efektif dalam memajukan proses.JCPOA ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada Mei 2018. Trump kemudian menargetkan ekonomi Iran dengan apa yang disebutnya kampanye "tekanan maksimum", yang gagal memaksa Iran untuk merundingkan "kesepakatan baru."Iran dan lima pihak yang tersisa di JCPOA memulai pembicaraan di ibu kota Austria pada April dengan tujuan menghapus sanksi setelah AS, di bawah Presiden Joe Biden, menyuarakan kesediaan untuk kembali ke perjanjian.Para diplomat dari negara-negara peserta berkumpul di Wina pada hari Senin untuk ketujuh kalinya, setelah jeda dalam pembicaraan karena pemilihan presiden di Iran. Pembicaraan intensif selama lima hari berakhir pada hari Jumat setelah kedua pihak kembali ke ibu kota masing-masing untuk konsultasi lebih lanjut.“Saya menyampaikan rasa urgensi: kita perlu maju lebih cepat dalam negosiasi untuk memulihkan kesepakatan,” kata Borrell dalam sebuah posting di Twitter.Dalam kontak telepon dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa pada hari Jumat, menteri luar negeri Iran menggambarkan proses negosiasi di Wina "baik tapi lambat," menegaskan bahwa Barat perlu fokus pada penghapusan sanksi Amerika Serikat terhadap Iran.“Meskipun AS melanggar [JCPOA] dan tidak adanya tindakan dari tiga negara Eropa, kami hadir dalam pembicaraan Wina dengan itikad baik. Tim kami memiliki rencana dan inisiatif yang jelas, nyata, dan praktis di setiap tahap [pembicaraan],” kata Amir Abdollahian.Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk organisasi internasional di Wina, Mikhail Ulyanov, melalui twitter mengomentari pembicaraan antara Utusan Khusus AS untuk Iran Robert Malley, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, dan wakil menteri luar negeri China.Malley telah mengatakan di Twitter bahwa ketiga pihak sepakat untuk “melanjutkan koordinasi trilateral yang erat untuk mencapai tujuan bersama kami untuk saling mematuhi JCPOA.”Menanggapi posting Malley, Ulyanov berkata, “Seperti yang Anda lihat dari tweet di bawah ini, kami telah berhasil menjalin kerja sama bisnis dengan rekan-rekan lainnya di #ViennaTalks di #JCPOA, termasuk #AS. Baik sekali."Ditambahkannya, “Tentunya kita semua dibimbing oleh kesatuan tujuan” meski dalam prosesnya masih banyak perbedaan.Dalam tweet lain pada hari Rabu (8/12), diplomat senior Rusia mengatakan dia mengadakan pertemuan dengan delegasi negosiasi UE, yang dipimpin oleh wakil kepala kebijakan luar negeri Enrique Mora, dan membahas “jalan ke depan.”“Rusia menghargai peran berharga UE sebagai Koordinator dalam pembicaraan tentang pemulihan JCPOA,” cuit Ulyanov.Dalam pertemuan di Moskow pada hari Selasa, Bagheri Kani dan Ryabkov membahas perkembangan terbaru mengenai hubungan timbal balik dan pembicaraan putaran ke-7 di Wina. [IT/r]