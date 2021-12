Pentagon: China 'Kemungkinan' Mempersiapkan Invasi di Taiwan

IslamTimes - Tampaknya ketegangan AS-China telah mencapai klimaksnya ketika seorang pejabat Pentagon mengumumkan bahwa mempertahankan Taiwan dari invasi China telah menjadi tugas "mendesak" dan "prioritas" bagi militer AS.

Menurut laporan, seorang pejabat senior Pentagon mengatakan kepada anggota parlemen AS bahwa Beijing memiliki rencana untuk secara paksa "menyatukan" pulau itu di bawah kekuasaan daratan.Bersaksi pada sidang Hubungan Luar Negeri Senat pada hari Rabu (8/12), Asisten Sekretaris Perang untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik Ely Ratner membunyikan alarm atas keselamatan Taiwan, bersikeras bahwa Washington harus membantunya untuk melawan ancaman "nyata dan berbahaya" dari China.“Memperkuat pertahanan Taiwan adalah tugas yang mendesak,” katanya, menambahkan “Kami memodernisasi kemampuan kami, memperbarui postur pasukan AS dan mengembangkan konsep operasional baru.”Meskipun pejabat itu tidak memberikan bukti invasi China yang akan segera terjadi, dia tetap mengatakan mempertahankan pulau itu harus menjadi “prioritas mutlak” bagi militer AS. Sekretaris Perang Lloyd Austin, sementara itu, telah menunjuk operasi baru-baru ini oleh kapal perang China di dekat Taiwan, menganggap mereka "latihan" untuk serangan.Seruan untuk memperkuat pertahanan Taiwan datang ketika pemerintahan Joe Biden melanjutkan sejumlah kebijakan lama yang dianggap Beijing sebagai permusuhan, termasuk transit berulang di Selat Taiwan dengan kapal perang Amerika.Sejak 2009, Washington telah menyerahkan lebih dari $32 miliar senjata ke Taiwan dan terus terlibat dengan pejabat militer Taiwan. [IT/r]