Ajudan Assad: Serangan AS di Suriah Melanggar Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan Nasional

Bouthaina Shaaban, Assad’s political and media adviser.jpg

IslamTimes - Seorang pembantu senior Presiden Suriah Bashar al-Assad telah mengecam serangan udara AS berulang kali terhadap warga sipil sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia negara dan pelanggaran kedaulatan negara.

Berbicara pada hari Rabu (8/12), Bouthaina Shaaban, penasihat politik dan media Assad, mengatakan AS, dengan kedok anti-terorisme, melakukan intervensi di Suriah, menduduki bagian-bagian negara itu dan menjarah sumber dayanya seperti makanan, minyak, dan gas alam."Kami mengutuk pelanggaran AS terhadap hak asasi manusia rakyat Suriah dan kami mengutuk pembunuhan AS terhadap rakyat Suriah dan penjarahan sumber daya Suriah. Kehadiran AS di Suriah adalah agresi terbuka," tambahnya.“Kami akan melawan pendudukan AS dengan segala cara yang mungkin sampai kami merebut kembali semua tanah kami yang diduduki.”Tentara Suriah telah berperang melawan kelompok teroris yang didukung asing, yang telah mendatangkan malapetaka di negara itu sejak 2011.Tentara Suriah, yang didukung oleh angkatan udara Rusia dan penasihat militer Iran, telah berhasil merebut kembali kendali hampir semua wilayah dari teroris Takfiri.Namun, AS telah mengerahkan pasukan dan peralatan militer di Suriah tanpa izin dari Damaskus atau mandat PBB.Washington telah lama berkolaborasi dengan teroris anti-Damaskus, melakukan serangan udara di daerah pemukiman dan mencuri sumber daya mentah Suriah, mengabaikan seruan berulang kali oleh Damaskus untuk mengakhiri pendudukannya di negara Arab.Saat ini, sekitar 900 tentara Amerika tetap ditempatkan di hamparan timur laut Suriah yang dikendalikan oleh militan Kurdi.Di tempat lain dalam sambutannya, Shaaban mengutuk apa yang disebut Caesar Act, sebuah undang-undang AS yang melepaskan sanksi yang melemahkan terhadap ekonomi Suriah pascaperang dan membuat hidup sengsara bagi warga sipil yang tidak bersalah."RUU ini sepenuhnya merupakan manifestasi dari unilateralisme AS tanpa persetujuan dari PBB dan negara lain. Itu memiliki dampak negatif yang sangat besar pada rakyat Suriah," katanya. [IT/r]