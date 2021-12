China Mengatakan Australia, Inggris, dan AS Akan 'Membayar Harga' Untuk Aksi terhadap Olimpiade Musim Dingin

China Winter Olympics.jpg

IslamTimes - Austral ia, Inggris, dan AS akan membayar harga untuk "tindakan keliru" mereka setelah memutuskan untuk tidak mengirim delegasi pemerintah ke Olimpiade Musim Dingin Februari di Beijing, kata kementerian luar negeri China.

AS adalah yang pertama mengumumkan boikot, dengan mengatakan pada hari Senin (6/12) bahwa pejabat pemerintahnya tidak akan menghadiri Olimpiade Februari karena "kekejaman" hak asasi manusia China, beberapa minggu setelah pembicaraan yang bertujuan meredakan ketegangan antara dua ekonomi terbesar dunia."Amerika Serikat, Inggris dan Australia telah menggunakan platform Olimpiade untuk manipulasi politik," kata Wang Wenbin, juru bicara kementerian luar negeri China."Mereka harus membayar harga untuk tindakan keliru mereka," katanya dalam konferensi pers reguler.Hubungan antara Beijing dan Washington memburuk tajam di bawah mantan presiden AS Donald Trump dan pemerintahan Biden telah mempertahankan tekanan pada China.Ketidaksepakatan berpusat pada berbagai masalah termasuk perdagangan, asal-usul virus corona, dan klaim maritim China di Laut China Selatan.Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, sebelumnya mengatakan bahwa keputusannya untuk tidak mengirim pejabat ke Olimpiade dibuat karena perjuangannya untuk membuka kembali saluran diplomatik dengan China untuk membahas hak asasi manusia di wilayah barat jauh Xinjiang dan langkah China untuk memblokir impor Australia. .China telah membantah melakukan kesalahan di Xinjiang, rumah bagi minoritas Muslim Uyghur, dan mengatakan tuduhan pelanggaran hak itu dibuat-buat.Pada hari Rabu (8/12), Dewan Perwakilan Rakyat AS mengesahkan undang-undang untuk melarang impor dari Xinjiang karena kekhawatiran tentang kerja paksa, salah satu dari tiga tindakan yang sangat didukung ketika Washington menolak perlakuan Beijing terhadap komunitas Uyghur.“China dengan tegas menentang ini,” kata Gao Feng, juru bicara kementerian perdagangan China, merujuk pada tindakan AS.“Amerika Serikat harus segera menghentikan kesalahannya. Kami akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah China," kata Gao dalam konferensi pers reguler.AS mempraktikkan unilateralisme, proteksionisme, dan menindas China atas nama “hak asasi manusia”, katanya.Sikap Amerika akan sangat merugikan kepentingan perusahaan dan konsumen kedua negara, memperburuk ketegangan rantai pasokan global dan membebani pemulihan ekonomi global, Gao memperingatkan.DPR mendukung Undang-Undang Pencegahan Kerja Paksa Uyghur dengan 428-1 yang luar biasa. Untuk menjadi undang-undang, itu juga harus melewati Senat dan ditandatangani oleh Joe Biden. [IT/r]