Studi Mengkonfirmasi Ketakutan Terkait Omicron

IslamTimes - Strain 'super mutan' Omikron 4,2 kali lebih mudah menular pada tahap awal daripada varian Delta dari virus corona, sebuah studi baru di Jepang menemukan.

Sejak strain Omicron, yang memiliki rekor jumlah mutasi, ditemukan di Afrika Selatan bulan lalu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan ilmuwan medis di seluruh dunia telah menyatakan keprihatinan bahwa itu bisa berubah menjadi lebih menular dan lebih tahan. terhadap vaksin saat ini.Penelitian baru, yang dipresentasikan pada pertemuan panel penasihat kementerian kesehatan Jepang pada hari Rabu (8/12), tampaknya menjadi konfirmasi lain dari ketakutan tersebut.“Varian omicron mentransmisikan lebih banyak, dan lolos dari kekebalan yang dibangun secara alami dan melalui vaksin lebih banyak,” Hiroshi Nishiura, seorang profesor ilmu kesehatan dan lingkungan di Universitas Kyoto, mengatakan selama pertemuan tersebut.Nishiura, yang berspesialisasi dalam pemodelan matematika penyakit menular, telah menganalisis data yang berasal dari provinsi Gauteng Afrika Selatan pada 26 November.Modelnya telah menunjukkan bahwa pada fase awal wabah Omicron, jumlah reproduksi efektif – jumlah rata-rata orang yang terinfeksi dari satu pembawa – melampaui nomor-R varian Delta sebanyak 4,2 kali.Jumlah kasus di Afrika Selatan relatif rendah dalam beberapa bulan terakhir, tetapi melonjak menjadi hampir 20.000 kasus sehari setelah varian Omicron muncul. Namun, pengamatan oleh WHO menunjukkan bahwa strain yang bermutasi tidak membuat penyakit menjadi lebih parah, dengan sebagian besar kasus yang surut menjadi ringan atau sedang.Studi Nishiura belum ditinjau sejawat dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Tetapi temuannya sudah cukup bagi kepala dewan penasihat Takaji Wakita untuk menyarankan bahwa otoritas kesehatan Jepang “perlu bersiap-siap untuk wabah Omicron domestik.”Pembuat vaksin telah bergegas untuk memperbarui suntikan mereka sehingga mereka dapat menangani varian baru secara efektif. Pfizer mengatakan pihaknya berencana untuk mempresentasikan kandidat khusus Omicron kepada regulator AS pada bulan Maret. Moderna mengharapkan untuk memiliki vaksin yang diperbarui dalam waktu 60 hingga 90 hari. [IT/r]