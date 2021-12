Database: Soros Menyalurkan Jutaan Ke Pusat Uang Gelap yang Digunakan Oleh Menggunduli Aktivis Polisi

IslamTimes - Catatan yang diajukan ke Komisi Pemilihan Federal dan diperoleh oleh Washington Free Beacon pada bulan Juli mengungkapkan bahwa miliarder George Soros, yang secara teratur mendukung kandidat kongres Demokrat, memberikan $1 juta kepada Color Of Change PAC - sebuah organisasi yang mendukung gerakan Defund the Police.

Miliarder pemodal dan investor George Soros telah menyalurkan jutaan dolar ke pusat "uang gelap" yang digunakan oleh aktivis sayap kiri untuk upaya Defund the Police mereka, lapor Fox News.Secara khusus, Foundation to Promote Open Society (FPOS), sebuah organisasi nirlaba dalam jaringan megadonor Demokrat, menyalurkan $3 juta ke Community Resource Hub for Safety and Accountability (CRH) pada tahun 2020. Ini menurut database hibah dari Open Society Foundation dikutip oleh outlet.Gerakan Defund the Police muncul setelah kematian pria kulit hitam Minneapolis George Floyd dalam tahanan polisi pada Mei tahun lalu. Peristiwa tersebut memicu protes nasional terhadap rasisme dan kebrutalan polisi.Pusat Sumber Daya Komunitas untuk Keselamatan dan Akuntabilitas memposisikan dirinya sebagai "sumber daya bagi advokat dan penyelenggara lokal yang bekerja untuk mengatasi bahaya pemolisian di AS" yang berusaha "menumbuhkan keamanan dan akuntabilitas masyarakat di luar sistem hukum pidana."Pusat tersebut menawarkan penelitian, laporan, data, kebijakan model, perangkat, dan "sumber daya lain di lapangan" untuk aktivis progresif lokal yang terlibat dalam mempromosikan reformasi kepolisian, termasuk materi tentang penghapusan dan penggundulan dana polisi, kata publikasi tersebut. Yang terakhir konon termasuk memo 24 halaman yang ditulis oleh CRH yang "meninjau alternatif kepolisian dalam konteks kerangka kerja penghapusan polisi, menawarkan wawasan dan berbagi strategi sukses untuk advokat di lapangan."Kelompok sayap kiri yang menyumbangkan materi termasuk No Cop Academy, Cops Off Campus Coalition, dan The Digital Abolitionist.Formulir pajak dikutip menunjukkan bahwa $ 2 juta digunakan untuk "program Akademi penganggaran" untuk "melatih pendukung keselamatan masyarakat tentang cara mengadvokasi anggaran kota setempat mereka," mengungkapkan hibah, dengan sisa $ 1 juta dialokasikan untuk dukungan umum.Sebelumnya pada tahun 2019, organisasi nirlaba Soros membagikan $ 1,5 juta ke pusat sumber daya, dengan $ 500.000 dari jumlah tersebut membiayai pendirian hub itu sendiri.Pusat Sumber Daya Komunitas untuk Keselamatan dan Akuntabilitas "rumah dan staf" situs web defundpolice.org dalam kemitraan dengan serentetan organisasi gerakan nasional.CRH adalah proyek yang disponsori New Venture Fund, yang dikelola oleh firma konsultan Arabella Advisors yang berbasis di Washington. Yang terakhir adalah perusahaan yang melayani donor berhaluan kiri dan nirlaba dengan menawarkan nasihat pembiayaan.Didirikan oleh Eric Kessler, mantan pejabat administrasi mantan Presiden Bill Clinton, lembaga ini berfungsi sebagai pusat jaringan "uang gelap" yang liberal secara politik.Proyek di bawah payung Dana Ventura Baru tidak harus mengajukan formulir pajak ke Internal Revenue Service (IRS) yang akan mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan anggota dewan dan keuangan.Sebelumnya, melalui jumlah yang dilaporkan merupakan sumbangan politik terbesar George Soros dari siklus pemilihan 2021, dukungan keuangan senilai $ 1 juta diberikan ke Color Of Change PAC. PAC memposisikan dirinya sebagai organisasi keadilan rasial online terbesar di Amerika dan berusaha memangkas anggaran polisi, menurut catatan yang diajukan ke Komisi Pemilihan Federal dan diperoleh oleh Washington Free Beacon.Miliarder "filantropis" Soros telah dikritik di seluruh spektrum politik karena menghabiskan uang dalam jumlah besar untuk "inisiatif masyarakat sipil" yang dipertanyakan sebagai bagian dari upaya untuk menyebarkan visinya tentang "tatanan dunia yang terglobalisasi, liberal secara sosial, dan digerakkan oleh pasar," di pengaruh campur tangan dalam urusan negara berdaulat.Manajer dana lindung nilai memulai kegiatan politiknya pada 1980-an di Eropa Timur, menyediakan dana untuk kekuatan anti-komunis di Hongaria, Polandia, dan negara-negara Blok Timur lainnya. Pada 1990-an, yayasannya telah menyebar ke bekas Uni Soviet, termasuk Ukraina dan Rusia, dan memberikan dukungan untuk revolusi warna yang meletus di banyak negara pasca-Soviet pada 2000-an dan 2010-an. Rusia mengusir yayasan Soros pada 2015 setelah Moskow menganggapnya sebagai ancaman bagi keamanan nasional.Pada tahun 2018, OSF mengumumkan akan menutup kantornya di Eropa di Budapest, Hongaria – negara asal Soros – atas undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Hongaria yang menargetkan kegiatan yayasan. Hongaria telah mengesahkan undang-undang, yang disebut RUU Stop Soros, yang dirancang oleh Perdana Menteri Viktor Orban, menciptakan kategori kejahatan baru, yang disebut "mempromosikan dan mendukung migrasi ilegal." [IT/r]