Jet Tempur Rusia Mengawal 5 Pesawat Militer AS, Prancis Di Atas Laut Hitam

IslamTimes - Pesawat tempur Rusia pada hari Kamis (9/12) mengawal jet tempur AS dan Prancis di atas Laut Hitam ketika mereka mencoba mendekati perbatasan Rusia, kata Pusat Kontrol Pertahanan Nasional (NDCC) Kementerian Pertahanan Rusia kepada wartawan.

Menurut militer Rusia, pada 9 Desember, radar Rusia mendeteksi target udara yang mendekati perbatasan negara Rusia di atas perairan netral Laut Hitam.“Untuk mengidentifikasi target udara dan mencegah mereka melintasi perbatasan negara Rusia, tiga pesawat tempur Su-27 dari pasukan pertahanan udara Distrik Militer Selatan dikerahkan,” kata NDCC.Pusat tersebut mengklarifikasi bahwa "awak pesawat tempur Rusia mengidentifikasi target udara sebagai dua pesawat tempur taktis Mirage-2000 dan Rafale dari Angkatan Udara dan Luar Angkasa Prancis, pesawat pengintai CL-600 Artemis dari Angkatan Darat AS, pesawat pengintai strategis RC-135 dari Angkatan Darat AS. Angkatan Udara AS, dan juga sebuah pesawat tanker KS-135 dari Angkatan Udara dan Antariksa Prancis, dan mengawal mereka di atas Laut Hitam."Setelah pergantian pesawat militer asing dari perbatasan negara Rusia, para jet tempur Rusia kembali ke lapangan terbang asal. Tidak ada pelanggaran perbatasan yang diizinkan.Penerbangan pesawat tempur Rusia dilakukan sesuai dengan aturan internasional untuk penggunaan wilayah udara di atas perairan netral tanpa melintasi rute udara dan pemulihan hubungan yang berbahaya dengan pesawat negara asing. [IT/r]