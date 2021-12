Rusia Peringatkan Latihan AS-Israel Melawan Iran Akan Menggoyahkan Situasi di 'Wilayah Bergejolak'

IslamTimes - Latihan gabungan AS-Zionis Israel yang mempraktikkan penghancuran tiruan infrastruktur nuklir Iran mengancam akan mengacaukan Timur Tengah dan seharusnya tidak terjadi, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov telah memperingatkanZionis .

Pada hari Rabu (8/12), Reuters melaporkan bahwa pejabat AS dan Zionis Israel berencana akan membahas kemungkinan latihan militer bersama dalam persiapan untuk 'skenario terburuk' untuk menghancurkan fasilitas nuklir damai Iran jika upaya diplomatik untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir Iran gagal.“Setiap kegiatan yang bersifat pelatihan di wilayah yang eksplosif seperti itu membawa risiko berkembang menjadi komplikasi lebih lanjut. Ini tidak diperlukan. Saat ini penting untuk menahan diri dan fokus untuk memfasilitasi proses negosiasi, yang, setelah jeda yang lama, telah dilanjutkan di Wina,” kata Ryabkov, berbicara kepada wartawan, Kamis (9/12).Diplomat Rusia mengatakan dia tidak menemukan laporan Reuters tentang kemungkinan latihan yang mengejutkan. “Kami, tentu saja, berangkat dari asumsi bahwa Amerika Serikat dan Israel, sebagai sekutu yang sangat dekat dan sebagian besar berbagi penilaian tentang kebijakan Iran dan peran Iran di kawasan itu, mungkin mengadakan acara seperti itu,” katanya.Komentar Ryabkov mengikuti laporan Reuters Rabu mengutip pejabat senior AS yang mengindikasikan bahwa Israel dan Amerika Serikat akan membahas latihan bersama yang mensimulasikan serangan terhadap infrastruktur nuklir Iran jika negosiasi nuklir Wina gagal. Masalah ini diperkirakan akan diangkat Kamis, dengan Menteri Pertahanan Zionis Israel Benny Gantz melakukan perjalanan ke Washington untuk mengadakan pembicaraan dengan pejabat senior AS termasuk kepala Pentagon Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken.Menjelang perjalanannya ke AS, Gantz mengulangi komentar standar Zionis Israel tentang Iran yang menimbulkan "ancaman bagi perdamaian dunia," dan menyarankan bahwa Republik Islam "berusaha menjadi ancaman eksistensial bagi Zionis Israel."“Pada pertemuan [di Washington], kami akan membahas kemungkinan tindakan untuk memastikan bahwa [Iran] menghentikan upayanya untuk mencapai arena nuklir dan memperluas kegiatannya di kawasan itu,” kata Gantz.Pentagon telah mengkonfirmasi bahwa Gantz dan pejabat AS akan membahas 'keprihatinan bersama' tentang Iran, tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut."Saya tahu ada minat dalam laporan Reuters tertentu," kata juru bicara Pentagon John kepada wartawan pada jumpa pers Kamis. “Saya akan memberi tahu Anda ini: kami secara rutin melakukan latihan dan pelatihan dengan rekan-rekan Zionis Israel kami dan saya tidak memiliki apa pun untuk diumumkan atau berbicara atau menunjukkan atau berspekulasi tentang hari ini.”Pekan lalu, media Zionis Israel melaporkan bahwa Gantz akan melobi pejabat AS tentang "Rencana B" yang membayangkan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran jika pembicaraan Wina tidak membuahkan hasil.Dalam perkembangan terkait, media Israel melaporkan pada bulan Oktober bahwa Tel Aviv telah menyetujui anggaran sebesar 5 miliar shekel (sekitar $1,5 miliar) untuk mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap Iran. [IT/r]