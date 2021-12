Iran Mengecam 'Politisasi Olahraga' oleh AS dan Inggris

Saeed Khatibzadeh, Iranian Foreign Ministry spokesman.jpg

IslamTimes - Juru bicara kementerian luar negeri Iran mengecam upaya pimpinan AS untuk memboikot Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022 mendatang dan menyatakan solidaritas dengan China yang menjadi sasaran kampanye kotor Amerika.

"Apakah itu 'boikot diplomatik' #Beijing22, atau menghalangi tim Iran mengakses sumber daya keuangan, semua orang harus mencela politisasi olahraga," tulis juru bicara kementerian luar negeri Iran Said Khatibzadeh dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Kamis (9/12), menambahkan, " Menantikan partisipasi dalam acara tersebut, kami menyatakan solidaritas dengan China yang menjadi sasaran kampanye kotor.”Ekspresi dukungan diplomat untuk acara olahraga internasional utama itu muncul beberapa hari setelah China bereaksi keras terhadap laporan bahwa Presiden AS Joe Biden sedang mempertimbangkan "boikot diplomatik" dari acara tersebut, menggambarkan skema itu sebagai "provokasi politik yang telanjang.""Olimpiade Musim Dingin bukanlah panggung untuk pertunjukan politik dan manipulasi politik," kata juru bicara Zhao Lijian dalam jumpa pers harian, Senin.Dia mengatakan boikot diplomatik akan menjadi “noda serius pada semangat Piagam Olimpiade” serta “provokasi politik yang telanjang, dan pelanggaran serius terhadap 1,4 miliar orang China.”Setelah pengumuman resmi boikot AS oleh Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki pada hari Senin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian mengancam pada hari Selasa untuk mengambil "tindakan balasan yang tegas" terhadap langkah tersebut dan memperingatkan tentang "konsekuensi seriusnya."“Karena bias ideologis dan berdasarkan kebohongan dan rumor, AS berusaha mengganggu Olimpiade Musim Dingin Beijing. Ini hanya akan mengekspos niat jahatnya dan selanjutnya mengikis otoritas moral dan kredibilitasnya,” tegas Zhao. [IT/r]