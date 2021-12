Pejabat Israel Terus Memprovokasi Pemerintah AS agar Tidak Bergabung Kembali dengan Kesepakatan Nuklir dengan Iran

IslamTimes - Para pejabat Zionis Israel melanjutkan kampanye provokatif mereka terhadap pembicaraan nuklir antara Iran dan kekuatan dunia, kecuali AS, di Wina, menghasut pemerintahan Biden agar tidak bergabung kembali dengan kesepakatan itu.

Dalam hal ini, menteri pertahanan Zionis Benny Gantz dan Kepala Mossad David Barnea mencoba selama pertemuan mereka di Washington untuk mendorong para pejabat AS untuk menempatkan pilihan militer melawan Iran di atas meja.Analis Zionis meremehkan efisiensi perjanjian AS-Zionis Israel yang tampak terkait bahaya yang ditimbulkan oleh program nuklir, yang menunjukkan bahwa pemerintah AS masih berkomitmen pada pilihan diplomatik dengan Teheran.Perlu dicatat bahwa pembicaraan nuklir antara Iran dan P4+1 Wina adalah upaya berkelanjutan untuk mempersempit perbedaan untuk mencapai dan mencapai kesepakatan.Putaran pembicaraan lain dengan Iran mengenai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) dimulai di ibukota Austria pada 29 November antara Iran dan P4+1 dengan tujuan penghapusan sanksi AS terhadap Iran. Isu pencabutan sanksi AS dari Iran menjadi topik utama pembicaraan. Selama pembicaraan, Iran memberikan dua dokumen tentang penghapusan sanksi ilegal AS dan kegiatan nuklir Iran kepada para penandatangan JCPOA lainnya.Delegasi Iran sangat serius dalam negosiasi, dan penyerahan dokumen menunjukkan keseriusan Iran untuk mencapai kesepakatan, dan sekarang pihak lain harus menunjukkan tekad mereka, negosiator top Iran Ali Bagheri Kani telah berulang kali menegaskan. [IT/r]