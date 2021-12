Kelompok Mujahidin Irak Berjanji Aksi setelah AS Umumkan Misi Tempur Diakhiri

IslamTimes - Gerakan anti-teror Hizbullah al-Nujaba Irak menolak klaim AS tentang pasukan pendudukannya yang mengakhiri misi tempur mereka di negara Arab, menekankan bahwa Washington tidak dapat dipercaya dan bahwa kelompok perlawanan akan melanjutkan perjuangan mereka sampai semua pasukan pendudukan Amerika pergi.

“Pasukan Amerika tidak dapat diidentifikasi sebagai apa pun selain penjajah jika mereka tidak mundur pada akhir tahun ini. Kami menyatakan dukungan kami untuk kelompok-kelompok yang meningkatkan perlawanan terhadap pasukan pendudukan AS,” kata juru bicara Nujaba, Nasr al-Shammari, kepada jaringan al-Mayadin yang berbasis di Beirut pada Kamis (10/12) malam.Juru bicara kelompok yang merupakan bagian dari Unit Mobilisasi Populer [PMU], lebih dikenal dengan nama Arab sebagai Hashd al-Shaabi, menyebut serangan balasan terhadap pasukan AS di Irak sebagai "kehormatan besar", mengatakan, "Kami mengumumkan aliansi dengan kelompok-kelompok yang menargetkan pasukan Amerika.”“Batas waktu penarikan pasukan pendudukan sudah berakhir, dan harus dilaksanakan sepenuhnya. Front perlawanan tidak akan pernah menghadapi lagi tantangan yang dihadapinya antara tahun 2003 dan 2011. Blok ini sekarang lebih kuat dari sebelumnya,” Shammari menunjukkan.“Senjata utama di tangan para pejuang perlawanan adalah keyakinan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka pisahkan dari para kombatan,” katanya.Sementara itu, Qassim al-Araji, penasihat keamanan nasional Irak, mengatakan pada hari Kamis bahwa putaran terakhir pembicaraan teknis untuk secara resmi mengakhiri misi tempur pimpinan AS, yang konon dibentuk untuk memerangi Daesh (singkatan bahasa Arab untuk teroris 'ISIS/ISIL'). kelompok], telah menyimpulkan.“Kami secara resmi mengumumkan akhir dari misi tempur pasukan koalisi,” tulis al-Araji di Twitter, menambahkan bahwa koalisi akan terus memberikan bantuan, saran, dan pelatihan kepada pasukan Irak.Ada sekitar 2.500 tentara AS dan 1.000 pasukan koalisi lainnya yang saat ini berbasis di Irak. Tidak jelas berapa banyak yang akan tetap berada dalam fase penempatan berikutnya di Irak.Sebelumnya pada hari itu, Sekretaris Jenderal Gerakan al-Nujaba Sheikh Akram al-Kaabi menegaskan kembali kesiapan kelompok perlawanan untuk melawan pasukan AS jika mereka menolak untuk menarik diri dari Irak.Pasukan pendudukan Amerika akan membayar mahal untuk pembantaian rakyat Irak dan tokoh-tokoh terkemuka mereka, kata Kaabi, menekankan, “Amerika Serikat akan terus dipandang sebagai musuh bahkan setelah penarikan pasukannya dari Irak.”Dia menunjukkan bahwa Amerika Serikat telah “membentuk banyak proxy untuk mengejar kepentingannya sendiri di Irak. Perjuangan melawan mereka adalah tugas yang sah dan nasional. Pendudukan hanya memahami bahasa perjuangan bersenjata.”Kaabi juga menekankan bahwa Washington tidak menghormati kedaulatan Irak dan tidak mengakui otoritas pihak Irak yang sedang bernegosiasi.Dia mengatakan pernyataan pejabat AS "menunjukkan bahwa pasukan Amerika tidak akan mundur dari Irak."Kepala al-Nujaba juga menolak perlucutan senjata kelompok perlawanan Irak yang menentang Daesh meskipun kemampuan mereka terbatas pada saat itu.“Bagaimana kita bisa berbicara tentang melucuti senjata perlawanan di negara yang masih diduduki?” dia bertanya.Kaabi mengatakan pejuang perlawanan Irak telah berubah menjadi "mimpi buruk bagi AS dan 'Israel' yang melakukan segala upaya untuk melucuti senjata mereka."Senjata kelompok perlawanan "akan melindungi bangsa Irak, dan tidak dapat diambil dari mereka dengan cara apa pun," katanya juga. [IT/r]