Iran Mengutuk Tindakan Tidak Manusiawi, Ilegal, dan Paksaan AS terhadap Rakyat Iran

Zahra Ershadi, deputy permanent representative of Iran to the UN.jpg

IslamTimes - Seorang utusan Iran untuk PBB telah mengecam tindakan yang tidak manusiawi dan ilegal yang telah dicap sebagai tindakan pemaksaan sepihak oleh Amerika Serikat terhadap rakyat Iran.

Zahra Ershadi, wakil tetap Iran untuk PBB, membuat pernyataan itu dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (10/12), menekankan bahwa Washington menggunakan Tindakan Paksaan Sepihak – atau UCM – sebagai pengaruh politik terhadap negara lain.“Republik Islam Iran menganggap UCM yang tidak manusiawi dan ilegal tidak hanya sebagai salah satu hambatan utama yang menghambat upaya internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan tetapi juga sebagai salah satu sumber utama dalam menciptakan krisis kemanusiaan dan menghancurkan prinsip-prinsip kemanusiaan di seluruh dunia,” katanya dalam sebuah pernyataan di depan Sidang Pleno Majelis Umum PBB.Dalam pernyataan tentang “Penguatan koordinasi bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk bantuan ekonomi khusus”, Ershadi menambahkan bahwa sanksi membekukan dana yang ditahan Tehran di bank asing untuk pembelian vaksin virus corona.Dia menekankan bahwa larangan tersebut menghambat bantuan kemanusiaan dan menciptakan krisis kemanusiaan di seluruh dunia.“Kami sangat menolak pemberlakuan UCM oleh sejumlah negara bagian tertentu sebagai leverage politik, terutama di masa pandemi COVID-19. Bahkan di saat virus corona yang mematikan, tindakan pemaksaan sepihak ilegal dan tidak manusiawi Amerika Serikat telah menargetkan warga Iran yang tidak bersalah dengan membekukan aset kami di bank asing – aset yang sangat ingin kami gunakan untuk penyediaan vaksin dan kebutuhan kemanusiaan lainnya,” kata utusan Iran.Ershadi juga mencatat bahwa bantuan kemanusiaan harus didistribusikan ke seluruh dunia secara adil dan tanpa campur tangan donor.“Kami mengutuk keras situasi di mana kebutuhan kemanusiaan penduduk yang sangat membutuhkan disandera sebagai sarana politik atau alat militer, termasuk dengan memberlakukan pemblokiran untuk membuat warga sipil kelaparan sampai mati. Lebih lanjut, PBB harus memastikan bahwa semua bantuan kemanusiaan harus didistribusikan di antara semua populasi yang membutuhkan tanpa pandang bulu dan tanpa campur tangan donor,” lanjut dia.Sejak April, Wina telah menjadi tuan rumah negosiasi tentang kebangkitan kembali kesepakatan nuklir, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), yang akan mengharuskan AS untuk menghapus sanksi anti-Iran tiga tahun setelah Washington keluar dari JCPOA dan menampar larangan Iran untuk membunuh kesepakatan.Hampir sebelas bulan setelah Presiden AS Joe Biden dilantik sebagai presiden, AS masih menolak untuk menghapus sanksi, meskipun Biden berjanji untuk membatalkan kebijakan Iran dari pendahulunya, Donald Trump, dan mengakhiri kampanye "tekanan maksimum" yang gagal terhadap Iran.[IT/r]