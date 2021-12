Angkatan Laut IRGC Iran Menerima Lebih dari 100 Speedboat Tempur Dalam Negeri

IslamTimes - Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) telah menerima pengiriman lebih dari seratus speedboat tempur buatan dalam negeri untuk operasi maritim di perairan teritorial selatan Iran.

Selama upacara hari Sabtu (11/12) yang dihadiri oleh Panglima IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami dan tokoh militer terkenal di kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran selatan, 110 speedboat bergabung dengan armada Angkatan Laut IRGC.Speedboat dilaporkan sangat bermanuver, dan dilengkapi dengan peluncur rudal dan roket serta perangkat pengawasan dan pengintaian.Dalam komentar di acara tersebut, Laksamana Muda Alireza Tangsiri, komandan Angkatan Laut Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), mengatakan speedboat baru telah dikembangkan oleh para ahli lokal dan dapat mencapai kecepatan 75-90 knot (138-166 km/jam). .Dia menambahkan bahwa semua peralatan militer untuk kapal, termasuk rudal, roket, dan sistem radar, telah diproduksi oleh spesialis IRGC.Bulan lalu, Tangsiri mengatakan pasukan Iran telah "menampar" Amerika enam kali selama konfrontasi di Teluk Persia selama 18 bulan terakhir.Berbicara pada pertemuan mahasiswa Basij di bekas kompleks kedutaan AS di Tehran pada 20 November, komandan Angkatan Laut IRGC tampaknya merujuk pada periode sejak pembunuhan AS terhadap komandan legendaris Iran Jenderal Qassem Soleimani di Baghdad.Pemuda Iran, katanya, harus tahu “pentingnya Teluk Persia dan fakta bahwa negara kita memiliki signifikansi geografis yang besar”.“Kepentingan ini telah membuat kami menampar Amerika enam kali dalam satu setengah tahun konfrontasi, banyak di antaranya belum diliput oleh media,” kata Laksamana Muda Tangsiri.Dia mengutip intervensi Angkatan Laut IRGC Oktober lalu untuk mencegah pasukan AS mencuri kargo minyak Iran di Laut Oman dalam operasi dramatis yang melibatkan pasukan Iran turun ke dek kapal, menyebutnya sebagai tamparan terbaru.“Kapal tanker itu membawa minyak Iran, tetapi dengan dukungan Amerika, kapal itu menolak mengirimkan kargonya ke negara kita; Tentu ini kapal kedua yang kami sita dan yang sebelumnya tidak dilaporkan,” jelas Pangdam.“Untuk menghentikannya, kelompok pertama pasukan kami mendarat di dek kapal tanker minyak dalam operasi heliborne dan kelompok kedua memasuki kapal setelah bepergian dengan kapal. Namun, begitu kapal tanker itu menuju ke perairan kami, dua kapal perusak Amerika dengan cepat mendekat dari kedua sisi untuk mencegah pemindahannya ke perairan kami,” kenangnya.Enam kapal cepat Iran dan dua kapal kemudian dikirim ke tempat kejadian, memperingatkan sebuah helikopter AS yang menembakkan sekam saat melarikan diri, mengira itu mungkin ditargetkan oleh rudal Iran, kata Tangsiri.“Tentu saja, kami juga memiliki rudal serta drone tempur dan pengintai di daerah itu, tetapi kami hanya mengerahkan kapal perang kami untuk menghadapi kapal perusak AS karena kami ingin mempermalukan mereka,” tambahnya. [IT/r]