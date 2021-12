Kepala IAEA: Program Nuklir Iran Telah Membuat Kemajuan Besar

IslamTimes - Direktur jenderal Badan Energi Atom Internasional mengatakan program nuklir Iran telah membuat kemajuan yang signifikan, dan negara itu saat ini memperkaya uranium hingga tingkat kemurnian 60%.

“Kita perlu menilai situasi dengan Iran. Program nuklir negara itu sangat maju dan pengayaan sedang dilakukan dengan kemurnian 60 persen,” kata Rafael Grossi dalam sebuah wawancara dengan jaringan berita televisi Al Jazira Qatar.Dia menambahkan bahwa IAEA sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan dengan Iran untuk memasang kembali kamera pengintai di fasilitas nuklir Karaj di barat ibukota Iran, Tehran.“Kurangnya informasi tentang peristiwa di fasilitas Karaj di Iran mencegah kami memberikan informasi kepada negosiator di Wina,” kata Grossi.“Beberapa masalah, seperti keberadaan bahan nuklir di beberapa lokasi yang tidak diumumkan, memerlukan penjelasan dari Iran,” kata kepala IAEA.Pernyataan itu muncul saat utusan dari Iran dan kelompok negara P4+1 — Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman — terlibat dalam pembicaraan putaran ketujuh di Wina yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015, pejabat yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Operation Action (JCPOA).Kebangkitan kembali JCPOA akan mengharuskan AS untuk menghapus sanksi anti-Iran tiga tahun setelah Washington keluar dari perjanjian multilateral dan memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Iran untuk menghentikan kesepakatan itu.Putaran baru pembicaraan antara Iran dan kelompok negara-negara P4+1 dilanjutkan di ibu kota Austria pada hari Kamis setelah dihentikan sementara pada tanggal 3 Desember, ketika para peserta kembali ke ibu kota mereka untuk konsultasi tambahan mengenai dua rancangan proposal yang telah diajukan Teheran. Pembicaraan dimulai pada 29 November setelah jeda dalam negosiasi karena pemilihan presiden di Iran.Hampir sebelas bulan setelah Joe Biden dilantik sebagai presiden, Amerika Serikat masih menolak untuk menghapus sanksi, meskipun Biden berjanji untuk membatalkan kebijakan Iran dari pendahulunya, Donald Trump, dan mengakhiri kampanye "tekanan maksimum yang gagal".Meskipun penarikan AS dari JCPOA dan sanksinya, ditambah dengan penyerahan tiga pihak Eropa ke langkah ilegal Washington, mendorong Iran untuk secara legal mengurangi usaha nuklirnya, keempat negara telah menaikkan taruhan dalam pembicaraan, menyuarakan keprihatinan atas tindakan nuklirnya. .Menteri luar negeri Iran telah menggarisbawahi tekad Iran untuk mencapai "kesepakatan yang baik" melalui pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina, dengan mengatakan bahwa pihak Barat telah membicarakan pembicaraan itu dalam beberapa tahun terakhir tetapi sudah saatnya mereka berjalan juga untuk mengamankan kesepakatan yang serius dan baik. ."Kami semua berada di Wina untuk bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan yang baik," tulis Hossein Amir-Abdollahian dalam sebuah posting di halaman Instagram-nya pada Kamis (9/12) malam.“Pihak Barat perlu tahu bahwa dalam delapan tahun terakhir, cukup banyak kata dan janji kosong yang diucapkan, tetapi hari ini, saatnya untuk bertindak,” kata Amir-Abdollahian. [IT/r]