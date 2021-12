Aktivis Saudi Tuntut 3 Mantan Pejabat AS atas Peretasan

IslamTimes - Loujain Al-Hathloul, seorang aktivis politik Saudi terkemuka yang mendorong untuk mengakhiri larangan mengemudi bagi wanita di negaranya, menggugat tiga mantan pejabat intelijen dan militer AS yang katanya membantu meretas ponselnya sehingga pemerintah asing dapat memata-matai dia sebelum dia dipenjara dan disiksa.

Electronic Frontier Foundation nirlaba mengumumkan Kamis (9/12) bahwa mereka telah mengajukan gugatan di pengadilan federal AS atas nama Al-Hathloul terhadap mantan pejabat AS Marc Baier, Ryan Adams dan Daniel Gericke, serta sebuah perusahaan cybersecurity bernama DarkMatter yang telah dikontrak dengan United Arab Emirates.Dalam gugatan itu, Al-Hathloul menggarisbawahi bahwa ketiganya mengawasi sebuah proyek untuk DarkMatter yang meretas iPhone-nya untuk melacak lokasinya dan mencuri informasi sebagai bagian dari upaya pengawasan yang lebih luas yang menargetkan para pembangkang di UEA dan sekutu dekatnya Arab Saudi. Dia mengatakan peretasan teleponnya menyebabkan "penangkapan sewenang-wenang oleh dinas keamanan UEA dan pengiriman ke Arab Saudi, di mana dia ditahan, dipenjara, dan disiksa.""Perusahaan yang menjajakan perangkat lunak dan layanan pengawasan mereka kepada pemerintah yang menindas harus bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkannya," kata Direktur Kebebasan Sipil EFF, David Greene.DarkMatter memberinya nama kode "Pedang Ungu," kata gugatan itu, mengutip investigasi 2019 oleh Reuters yang pertama kali merinci peretasan Al-Hathloul.Gugatan tersebut merupakan tantangan hukum terbaru bagi industri pengawasan siber swasta yang rahasia, yang sering kali menjual layanan peretasan yang mahal kepada pemerintah otoriter yang digunakan untuk secara diam-diam membobol telepon dan perangkat aktivis, jurnalis, lawan politik, dan lainnya. Raksasa teknologi Apple mengajukan gugatan bulan lalu terhadap NSO Group Zionis "Israel" yang berusaha memblokir perusahaan sewaan hacker paling terkenal di dunia agar tidak membobol produk Apple, seperti iPhone.Baier, Adams dan Gericke mengakui pada bulan September untuk menyediakan teknologi peretasan komputer yang canggih ke UEA dan setuju untuk membayar hampir $1,7 juta untuk menyelesaikan tuntutan pidana dalam perjanjian penuntutan yang ditangguhkan yang digambarkan Departemen Kehakiman sebagai yang pertama dari jenisnya. Departemen Kehakiman menggambarkan masing-masing dari mereka sebagai mantan personel intelijen atau militer AS, Baier sebelumnya bekerja di Badan Keamanan Nasional.Ketiganya adalah bagian dari tren pejabat AS dengan latar belakang mata-mata dan peretasan yang akan bekerja untuk pemerintah asing dengan catatan hak asasi manusia yang dipertanyakan, yang telah menyebabkan seruan di Kongres untuk pengawasan yang lebih besar.Pengacara Baier, Adams dan Gericke tidak segera membalas permintaan komentar. Pertanyaan yang dikirim melalui email ke pejabat di DarkMatter yang berbasis di Abu Dhabi tidak dapat dikirimkan.Ditangkap pada 2018, Al-Hathloul dijatuhi hukuman hampir enam tahun penjara tahun lalu di bawah undang-undang kontraterorisme yang luas. Ditahan selama 1001 hari, dengan waktu dalam penahanan pra-sidang dan sel isolasi, dia dituduh melakukan kejahatan seperti menghasut perubahan, menggunakan internet untuk menyebabkan kekacauan dan mengejar agenda asing.Dari balik jeruji besi, Al-Hathloul melakukan mogok makan untuk memprotes kondisi penjaranya dan bergabung dengan aktivis perempuan lainnya dalam bersaksi kepada hakim bahwa dia disiksa dan diserang oleh pria bertopeng selama interogasi. Para wanita tersebut melaporkan bahwa mereka dicambuk, disetrum, dan disiram air. Beberapa mengatakan mereka diraba-raba dan diancam akan diperkosa. Arab Saudi menyangkal bahwa ada yang dianiaya.Kasusnya memicu kegemparan internasional atas catatan hak asasi manusia kerajaan Saudi dan Presiden Joe Biden menyebutnya sebagai "aktivis yang kuat untuk hak-hak perempuan" ketika dia dibebaskan pada bulan Februari. [IT/r]