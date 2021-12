Media yang Dikelola Pemerintah China Mmengatakan Beijing Siap Menggunakan Kekuatan Melawan AS

IslamTimes - Sebuah outlet media yang dikelola pemerintah China telah memperingatkan Washington bahwa Beijing tidak akan ragu untuk menyerang pasukan AS jika mereka mencoba untuk mencegah reunifikasi China dengan Taiwan, seperti yang dijanjikan baru-baru ini oleh seorang pejabat tinggi Amerika.

The Global Times mengutip pernyataan Penasihat Keamanan Nasional Jake Sullivan pada hari Selasa (7/12), di mana dia mengatakan bahwa AS “akan mengambil setiap tindakan yang dapat kita ambil, dari sudut pandang pencegahan dan diplomasi” untuk mencegah skenario di mana China mengambil alih Taiwan secara militer. Pesan itu digaungkan pada hari yang sama oleh Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang memperingatkan China bahwa skenario militer vis-a-vis Taiwan akan menjadi “kesalahan yang sangat serius.”Namun, outlet China menduga bahwa jaminan Sullivan tidak boleh ditafsirkan sebagai “manifesto kebijakan AS,” karena “AS tidak bisa membangun pencegah untuk mencegah daratan China melakukan reunifikasi dengan paksa bila perlu.” Op-ed selanjutnya mengklaim bahwa Washington tidak benar-benar memiliki “keinginan untuk membela Taiwan dengan cara apa pun.”Artikel itu mengambil giliran yang lebih agresif ketika dikatakan “kredibel” bahwa pasukan AS, jika mereka datang untuk menyelamatkan Taiwan, akan “diserang keras” oleh Tentara Pembebasan Rakyat jika “penyatuan kembali dengan kekuatan” benar-benar terjadi. The Global Times memperkirakan Sullivan kemungkinan akan "mengingat atau meremehkan" pernyataannya nanti, karena "AS tidak mampu" untuk membela Taiwan "dengan mengorbankan perang yang mematikan."Op-ed memperingatkan bahwa "penyatuan kembali dengan kekuatan pasti akan terjadi" kecuali Washington meyakinkan pihak berwenang Taiwan untuk menerima konsep 'satu negara, dua sistem' dan terlibat dengan China daratan "di jalur reunifikasi damai."Artikel tersebut menyalahkan Partai Progresif Demokratik yang berkuasa di Taiwan, yang berkuasa pada tahun 2016, untuk eskalasi, menambahkan bahwa situasinya mungkin telah melampaui titik tidak bisa kembali.Op-ed diakhiri dengan menasihati Sullivan untuk menimbang kata-katanya dengan hati-hati ke depan dan tidak "bermulut besar," jangan sampai dia "membuat lebih banyak rasa malu" untuk AS.Beijing melihat Taiwan sebagai bagian tak terpisahkan dari China. Namun, pulau itu menganggap dirinya merdeka sejak 1949, ketika pihak yang kalah dalam perang saudara Tiongkok melarikan diri ke sana saat pasukan komunis mengambil alih daratan. Sementara Taiwan secara resmi diakui oleh lebih dari selusin negara, dia menikmati kemitraan strategis dengan AS. Washington menjual senjata ke otoritas pulau dan memberi mereka dukungan diplomatik. Ketegangan antara China daratan dan Taiwan telah meningkat secara bertahap selama beberapa tahun terakhir, dengan Beijing mengadakan latihan militer besar-besaran di dekat pulau itu. [IT/r]