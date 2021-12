Iran Melihat Latihan Israel yang Dikabarkan sebagai Kesempatan untuk 'Menguji Rudal pada Target Nyata'

IslamTimes - Seorang pejabat militer di Tehran telah memperingatkan bahwa agresor akan membayar "harga yang mahal," dalam menanggapi berbagai laporan bahwa Zionis Israel sedang mencari bantuan AS, atau setidaknya persetujuan, dalam mempersiapkan serangan potensial di situs nuklir Iran.

Sejak pembicaraan untuk menghembuskan kehidupan baru ke dalam pakta nuklir yang dicapai antara Iran dan kekuatan dunia pada tahun 2015 dilanjutkan pekan lalu, aliran laporan di media Zionis Israel dan AS berhipotesis tentang kemungkinan "pilihan lain," jika diplomasi gagal.Menurut cerita terbaru, Menteri Pertahanan Zionis Israel Benny Gantz memberi tahu Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin tentang persiapan dan latihan untuk serangan militer potensial terhadap musuh bebuyutan negara itu selama kunjungannya ke AS.Latihan semacam itu, jika melanggar wilayah udara Iran, akan dianggap sebagai tindakan agresi yang tidak akan terjawab, kata seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya kepada kantor berita semi-resmi Iran Nournews, yang diduga berafiliasi dengan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi.Menyediakan kondisi bagi komandan militer untuk menguji rudal Iran dengan target nyata akan merugikan agresor dengan harga yang mahal.Retorika permusuhan muncul di tengah pembicaraan baru di Wina mengenai kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). Negosiasi, belum berjalan jauh, dengan Teheran terus menuntut agar Washington mencabut sanksinya secara penuh.“Kami pasti akan menyetujui tidak kurang dari perjanjian [asli JCPOA] dan ini pasti akan menjadi garis merah bagi Republik Islam Iran,” kata pemimpin negosiator Iran Ali Bagheri Kani kepada Press TV pada hari Sabtu (11/12).Perjanjian JCPOA secara efektif runtuh setelah Presiden AS saat itu Donald Trump secara sepihak meninggalkannya pada tahun 2018, menuduh Tehran entah bagaimana melanggar "semangat" kesepakatan. Sejak itu, Washington memberlakukan kembali sanksi lama dan baru terhadap Tehran, sementara yang terakhir secara bertahap menangguhkan kewajiban JCPOA, meningkatkan pengayaan uranium dan memperluas program nuklirnya. [IT/r]