Media: Israel Siapkan Opsi Militer Terhadap Iran 

IslamTimes - Militer Zionis Israel sedang mempersiapkan kemungkinan serangan terhadap Iran, media negara itu melaporkan mengutip sumber-sumber pertahanan dan diplomatik. Tel Aviv telah memberi tahu AS tentang rencananya, menghadapi "tidak ada hak veto" pada persiapan semacam itu.

Menteri Pertahanan Zionis Israel Benny Gantz mengatakan kepada Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin tentang persiapan untuk serangan militer potensial terhadap musuh bebuyutan negara itu Iran selama kunjungannya ke AS, beberapa outlet Zionis Israel melaporkan Sabtu (11/12). Gantz bertemu dengan pejabat tinggi AS, termasuk Lloyd dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, pada hari Kamis (9/12).“Menteri Pertahanan mengatakan kepada Amerika bahwa dia telah menginstruksikan militer untuk mempersiapkan opsi militer,” kata seorang sumber keamanan senior, seperti dikutip oleh Radio Tentara Zionis Israel.Sumber yang sama mengklaim bahwa sementara Teheran “hampir memproduksi bahan fisil yang cukup untuk satu bom nuklir,” ia tidak akan melewati “ambang” karena memahami gravitasi dari langkah semacam itu. Sementara Zionis Israel telah berulang kali menuduh Iran berusaha mendapatkan persenjataan nuklir, Tehran secara konsisten menolak tuduhan tersebut, mempertahankan bahwa program nuklirnya hanya melayani tujuan sipil.Sebuah sumber diplomatik terpisah mengatakan kepada media Israel bahwa pengumuman itu tidak mendapat keberatan dari para pejabat Amerika."Tidak ada veto," kata sumber itu seperti dikutip Jerusalem Post.Selama kunjungannya di AS, Gantz menyatakan harapannya untuk memperdalam “dialog dan kerja sama” dengan Washington dalam hal Iran, serta untuk meningkatkan “kesiapan militer bersama untuk menghadapi Iran dan untuk menghentikan agresi regional dan aspirasi nuklirnya.”Sementara Austin tampaknya kurang suka berperang, dia mengatakan Washington prihatin dengan kegagalan Iran untuk menunjukkan keterlibatan diplomatik yang konstruktif yang memperingatkan bahwa AS Joe Biden "siap untuk beralih ke opsi lain" dalam berurusan dengan Teheran.Tak lama setelah pertemuan Lloyd-Gantz berakhir, sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki menggandakan kesiapan AS untuk mengeksplorasi "opsi" lainnya.“Mengingat kemajuan yang sedang berlangsung dalam program nuklir Iran, presiden telah meminta timnya untuk bersiap jika diplomasi gagal, dan kita harus beralih ke opsi lain, dan itu membutuhkan persiapan,” kata Psaki. Dia mengatakan "opsi" mungkin termasuk "langkah-langkah tambahan untuk lebih membatasi sektor penghasil pendapatan Iran," namun menghindari penyebutan eksplisit opsi militer.Retorika permusuhan muncul di tengah pembicaraan Wina yang baru-baru ini dilanjutkan, yang dirancang untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPA). Negosiasi, bagaimanapun, belum melangkah lebih jauh, dengan Tehran terus menuntut agar Washington mencabut sanksi "penindasan" secara penuh.Perjanjian JCPA secara efektif runtuh setelah Presiden AS saat itu Donald Trump secara sepihak meninggalkannya pada tahun 2018, menuduh Tehran entah bagaimana melanggar "semangat" kesepakatan.Sejak itu, Washington memberlakukan kembali sanksi lama dan baru terhadap Teheran, sementara yang terakhir secara bertahap menangguhkan kewajiban JCPOA, meningkatkan pengayaan uranium dan memperluas program nuklirnya. [IT/r]