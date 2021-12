Laporan: Israel Berkonsultasi dengan AS Sebelum Serangan Terselubung di Situs Nuklir Iran dan Pabrik Rudal 

IslamTimes - Pemerintah Zionis Israel berkonsultasi dengan pejabat AS sebelum melakukan serangan udara rahasia terhadap fasilitas nuklir Iran di Karaj dan pabrik rudal di sebelah barat Teheran, The New York Times melaporkan pada hari Sabtu (11/12), mengutip orang-orang yang diberi pengarahan tentang tindakan tersebut.

Awal tahun ini, fasilitas nuklir Karaj dan pangkalan rudal Iran menjadi sasaran dalam dugaan upaya "bermusuhan" untuk melumpuhkan pertahanan negara dan menghambat penelitian nuklir Tehran. Meskipun Tel Aviv tidak bertanggung jawab atas serangan itu, Zionis Israel telah menyatakan bahwa IAF "bertekad" dan "tidak akan ragu untuk bertindak bila diperlukan".Laporan outlet didasarkan pada diskusi dengan lebih dari selusin pejabat AS dan Zionis Israel yang berbicara dengan syarat anonim. Zionis Israel belum menerima tanggung jawab atas kedua serangan tersebut.Serangan referensi pertama adalah serangan bulan Juni di fasilitas nuklir Iran di Karaj. Serangan itu - yang dianggap sebagai "serangan teroris" oleh Tehran - mengakibatkan penghancuran situs yang dipantau Badan Energi Atom Internasional.Fasilitas nuklir bertanggung jawab atas pembuatan sentrifugal nuklir, catat mereka yang diberi pengarahan tentang serangan Juni.Serangan kemudian dilakukan di sebuah pabrik milik Grup Industri Shahid Hemmat dari Organisasi Industri Dirgantara, yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan program rudal balistik berbahan bakar cair Tehran.Para pejabat mengungkapkan bahwa pada hari-hari menjelang pembicaraan nuklir tidak langsung AS-Iran, dijelaskan bahwa Washington dan Tel Aviv memiliki pendekatan yang berbeda mengenai ambisi nuklir Tehran.Selama kontak "perdebatan" pekan lalu, Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bahwa Iran berusaha memeras AS untuk menandatangani perjanjian "sembrono" yang pada akhirnya akan memungkinkan negara itu mencapai tingkat pengayaan uranium tingkat bom. .Selain itu, laporan muncul akhir bulan lalu yang merinci bahwa pejabat senior Zionis Israel khawatir bahwa pembicaraan nuklir AS-Iran di Wina akan mengakibatkan Washington menerima kesepakatan "kurang-untuk-kurang" yang akan memungkinkan Tehran untuk menerima keringanan sanksi parsial dengan imbalan a jeda atau kembalikan pada pekerjaan nuklirnya. [IT/r]