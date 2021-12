Panel DPR AS Menyetujui RUU untuk Melarang Drone Militer Iran di tengah Pembicaraan Wina

IslamTimes - Sebuah panel DPR AS telah menyetujui RUU untuk membatasi proliferasi pesawat nir awak militer Iran di tengah negosiasi atas penghapusan sanksi anti-Tehran di ibukota Austria Wina.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat (10/12), Gregory W. Meeks, kepala Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengumumkan pengesahan Undang-Undang Hentikan Drone Iran (SIDA), yang akan memberlakukan larangan pasokan, penjualan, atau transfer drone militer ke atau dari Iran di bawah hukum AS, oleh para anggotanya.RUU SIDA, yang diusulkan awal pekan ini oleh sekelompok anggota parlemen Republik dan Demokrat di DPR AS, membahas apa yang diklaimnya sebagai ancaman yang berkembang dari program pesawat nir awak (UAV) Iran.Dalam pernyataan itu, Meeks menuduh Iran melakukan "serangan drone di Timur Tengah," dan mengatakan, "Kegiatan seperti itu tidak akan ditoleransi oleh Kongres AS dan secara aktif ditangani oleh Administrasi Biden."Kepala Komite Urusan Luar Negeri DPR mengatakan, “RUU kami mengklarifikasi bahwa sanksi senjata konvensional yang ada terhadap Iran termasuk pesawat udara tempur tak berawak dan memperbarui kode AS dengan kategori senjata konvensional utama PBB. Dengan melakukan itu, undang-undang ini akan memungkinkan kami untuk merespons dengan lebih baik ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan taktik agresif UAV proksinya terhadap AS dan mitra kami. Klarifikasi ini menjelaskan kepada komunitas internasional bahwa adalah kepentingan semua orang untuk bekerja menghentikan pengadaan dan produksi UAV Iran.”Kepala Komandan IRGC Mayor Jenderal Hossein Salami memuji pencapaian Iran di berbagai sektor, termasuk teknologi kedirgantaraan, dengan mengatakan negara itu memiliki drone dengan jangkauan 7.000 kilometer.Pakar dan teknisi militer Iran dalam beberapa tahun terakhir membuat kemajuan besar dalam pengembangan dan pembuatan berbagai peralatan militer, membuat angkatan bersenjata mandiri dalam hal ini.Kemampuan drone militer Iran telah terbukti murni defensif dalam menghadapi langkah agresif Amerika Serikat dan sekutu regionalnya, yang telah memicu kekacauan dan ketegangan di Asia Barat dan di tempat lain.Para pejabat Iran telah berulang kali menggarisbawahi bahwa Republik Islam tidak akan ragu untuk membangun kemampuan pertahanannya, menekankan kemampuan seperti itu sepenuhnya dimaksudkan untuk tujuan pertahanan dan tidak akan pernah tunduk pada negosiasi.Bulan lalu, Angkatan Darat Iran mencegat dua pesawat nir awak AS yang telah menembus wilayah udara negara itu, memberi mereka peringatan keras untuk menjauh dari zona di mana mereka mengadakan latihan besar-besaran. [IT/r]