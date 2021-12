Penduduk Suriah Mencegah Konvoi AS Memasuki Desa Hasakah Suriah, Memaksanya untuk Mundur

IslamTimes - Penduduk sebuah desa di provinsi timur laut Suriah Hasakah telah mencegat konvoi militer AS yang mencoba melewati komunitas mereka, dan memaksanya untuk berbalik.

Menurut kantor berita resmi Suriah SANA, penduduk di al-Matiniyah tenggara Qamishli memblokir konvoi tiga kendaraan lapis baja pada Sabtu (11/12) malam, dan memaksanya untuk berbalik dan kembali ke arah asalnya.Penduduk desa melemparkan batu ke arah konvoi, memecahkan jendela salah satu kendaraan, katanya.Konvoi itu disertai sejumlah kendaraan milik militan Kurdi dukungan AS yang berafiliasi dengan Pasukan Demokratik Suriah (SDF).Di provinsi timur Dayr al-Zawr, pasukan AS dan proksi mereka mengepung sebuah kota dan memberlakukan jam malam setelah diserang oleh suku-suku Arab.Sumber-sumber lokal mengatakan kepada kantor berita Sputnik Rusia bahwa gerilyawan SDF memberlakukan jam malam di kota al-Busayrah setelah suku setempat menargetkan markas militer mereka.Militan SDF juga menyerbu desa Abriha dekat kota dan melakukan penangkapan, tambahnya.Menurut penduduk setempat yang dikutip oleh Sputnik, penembak jitu SDF yang dikerahkan di seluruh kota menargetkan mereka yang meninggalkan rumah mereka.Mereka mengutip penerbangan yang intens oleh pesawat tempur militer AS, helikopter dan pesawat tak berawak, setelah pos terdepan dari apa yang disebut brigade pertama SDF diserang.Di provinsi utara Raqqa, gerilyawan SDF diserang oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di kota al-Hous, kata Sputnik.Mengutip sumber-sumber lokal, dikatakan penyerang tak dikenal meluncurkan rentetan roket ke pos terdepan SDF di kota itu, menyebabkan empat gerilyawan tewas dan memaksa sisanya untuk mengungsi.Pejabat senior AS mengakui bahwa minyak adalah alasan utama yang menahan pasukan Amerika di Suriah.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut dengan tujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, mengatakan penyebaran yang melanggar hukum dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.Militer AS telah mengirim konvoi 100 truk, sarat dengan penguatan militer dan logistik, ke provinsi Hasakah di timur laut Suriah dari Irak.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui pada beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk minyaknya.Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah dengan bantuan proxy dan keterlibatan langsung dalam konflik, pemerintah AS kini telah meningkatkan perang ekonomi di negara Arab.Awal bulan ini, Kepala Staf Umum Rusia Valery Gerasimov mengatakan kehadiran ilegal pasukan Amerika di Suriah menghambat perang melawan kelompok teroris dan berkontribusi pada pertumbuhan mereka di seluruh wilayah.Sementara itu, pasukan Turki dan gerilyawan sekutu mereka menembaki daerah pemukiman di Hasakah, menyebabkan kerusakan pada beberapa rumah dan properti publik.SANA mengatakan penembakan itu terjadi di desa al-Dardara di utara kota Tal Tamr.Dalam beberapa bulan terakhir, militan yang didukung Turki telah sering melancarkan serangan terhadap infrastruktur Suriah, daerah pemukiman dan lahan pertanian.Turki sendiri telah mengerahkan pasukan di Suriah yang melanggar integritas teritorial negara Arab itu. [IT/r]