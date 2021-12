'Kesempatan Terakhir': Menteri Luar Negeri Inggris Peringatkan Waktu Hampir Habis untuk Iran Di Tengah Pembicaraan Kesepakatan Nuklir

IslamTimes - Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman telah menyatakan ketakutan bahwa Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015 akan gagal untuk mendapatkan resolusi serius dari Iran. Tiga sekutu barat percaya waktu hampir habis untuk mencapai kesepakatan, bahkan ketika retorika di kedua belah pihak muncul.

Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss memperingatkan pada hari Minggu (12/12) bahwa Iran mungkin hanya memiliki satu kesempatan terakhir untuk bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir bersejarah 2015 di tengah lonjakan terbaru dalam ketegangan antara kekuatan regional.Negosiasi atas kesepakatan nuklir JCPOA baru telah berlangsung di Wina sejak akhir bulan lalu setelah jeda lima bulan sementara Iran mengadakan pemilihan dan melihat kebangkitan Presiden Iran Ebrahim Raisi.Truss mengatakan kepada Reuters, "Ini adalah kesempatan terakhir bagi Iran untuk datang ke meja perundingan dengan resolusi serius untuk masalah ini, yang harus menyetujui persyaratan JCPOA." Dia menambahkan, "Ini adalah kesempatan terakhir mereka dan sangat penting bagi mereka untuk melakukannya. Kami tidak akan membiarkan Iran memperoleh senjata nuklir."Pada hari Sabtu (11/12), Annalena Baerbock, Menteri Luar Negeri Jerman, menyuarakan sentimen serupa.Dia mengatakan kepada wartawan, "Ini telah menunjukkan pada hari-hari terakhir bahwa kami tidak memiliki kemajuan ... karena tawaran dari pemerintah Iran, negosiasi telah ditunda enam bulan.""Waktu hampir habis," katanya.Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken juga khawatir negosiasi akan berakhir tanpa hasil. Setelah delegasi AS bernegosiasi dengan Iran melalui sekutu Eropa, Blinken berkata, "Saya harus memberi tahu Anda, langkah baru-baru ini, retorika baru-baru ini, jangan memberi kami banyak alasan untuk optimis."Pesimisme itu muncul hanya seminggu setelah Utusan Khusus AS untuk Iran Robert Malley mengatakan kepada Al Jazira bahwa para pejabat "berkomitmen penuh untuk saling kembali mematuhi JCPOA."“Kami pikir masih ada waktu untuk melakukannya jika Iran kembali dan mengatakan mereka siap menyingsingkan lengan baju mereka dan melakukannya juga,” dia menggarisbawahi saat itu.Awal bulan ini, Blinken mengungkapkan bahwa putaran terakhir pembicaraan di Wina dihentikan setelah negosiator memutuskan bahwa Iran tidak "serius melakukan apa yang diperlukan untuk kembali patuh." Iran kemudian menanggapi pernyataan itu dengan menyalahkan kemunduran pada penolakan AS untuk mencabut sanksi yang membatasi.JCPOA awalnya dinegosiasikan selama 20 bulan - dari 2013 hingga 2015, dengan kesepakatan 15 tahun yang memberikan pengawasan yang diperluas kepada entitas luar atas program nuklir Iran. Perjanjian tersebut memungkinkan Iran untuk perlahan-lahan mengembangkan infrastruktur nuklir.Pada tahun 2018, pemerintahan Trump secara sepihak menarik Amerika Serikat dari perjanjian setelah menuduh Iran melanggar pembatasan perjanjian. Setelah penarikan tiba-tiba, Iran kemudian membuang kendala program nuklirnya ketika AS memulai kampanye "tekanan maksimum" yang melihat banyak sanksi yang dijatuhkan. [IT/r]