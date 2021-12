 Iran dan Oman Berjanji untuk Memperluas Kerja Sama Pertahanan

IslamTimes - Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran Mayor Jenderal Mohammad Hossein Baqeri dan Asisten Oman untuk Kepala Staf Operasi dan Perencanaan Brigadir Jenderal Abdulaziz Abdullah al-Manthri dalam pertemuan di Tehran pada hari Senin (13/12)menggarisbawahi perlunya lebih memperluas kerja sama pertahanan dan militer antara kedua negara.

Selama pertemuan di ibukota Iran hari ini, kedua belah pihak mengeksplorasi jalan untuk memperkuat dan menghidupkan kembali hubungan bilateral di bidang pertahanan dan militer.Kedua belah pihak juga bertukar pandangan tentang peningkatan hubungan bilateral dan perluasan kerja sama di bidang militer.Topik utama yang dibahas antara kedua belah pihak termasuk mempromosikan hubungan pendidikan dan militer, melawan terorisme, dan membangun keamanan di kawasan tanpa intervensi pasukan asing.Dalam perkembangan yang relevan pada akhir Oktober, Mayor Jenderal Baqeri mengatakan bahwa penarikan pasukan Amerika dari Afghanistan dan negara-negara regional lainnya merupakan tanda penurunan kekuatan Washington.Jenderal Baqeri merujuk pada pelarian AS dari Afghanistan, awal evakuasi pasukan Amerika dari Irak dan sebagian Suriah, pengurangan peralatan pertahanan udara canggih AS di sepanjang Teluk Persia, dan transfer pasukan angkatan laut AS ke wilayah di Cina Selatan. sebagai tanda-tanda peralihan kekuasaan di dunia.“Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa setelah masa sulit dari ancaman masa lalu, hari ini kita menyaksikan periode penurunan dan kelemahan kriminal AS dan pengikut regionalnya,” katanya.“Tentu saja, tidak satu pun dari ini berarti penurunan ancaman atau normalisasi situasi sehubungan dengan Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran,” kata Jenderal Baqeri.Jenderal top Iran juga memperingatkan bahwa meskipun aksi militer langsung menjadi sulit bagi Washington dan Tel Aviv, mereka tidak akan pernah meninggalkan konspirasi melawan kemapanan Islam dan akan selalu menciptakan masalah bagi Iran dan mitra regionalnya.Dia menekankan bahwa situasi saat ini mengharuskan Angkatan Bersenjata untuk tetap waspada lebih dari sebelumnya.“Ketika ancamannya nyata, jelas, dan langsung, cara menghadapinya sedikit lebih sederhana dan lebih halus, tetapi ketika ancaman itu disertai dengan berbagai kompleksitas dan lapisan, tentu tugas kita lebih serius dan berat,” kata Jenderal Baqeri. [IT/r]“Oleh karena itu, tugas tetap kami dalam menghadapi ancaman adalah memantau situasi oleh dinas intelijen, meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasional semua komando dan tingkat yang lebih rendah, dan bersiap untuk segala kemungkinan,” katanya.