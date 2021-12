Pentagon: Tidak Ada Hukuman bagi Personel Militer yang Terlibat dalam Serangan Pesawat Nir Awak di Afghanistan

IslamTimes - Militer AS telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan meminta pertanggungjawaban personelnya atas serangan pesawat nir awak pada Agustus yang menewaskan 10 warga sipil, termasuk tujuh anak, di Afghanistan.

Sekretaris Pers Pentagon John Kirby mengatakan kepada wartawan pada hari Senin bahwa Menteri Pertahanan Lloyd Austin menyetujui rekomendasi dari kepala Komando Pusat AS Jenderal Kenneth McKenzie dan pemimpin Komando Operasi Khusus AS Jenderal Richard Clarke yang telah menyerukan untuk tidak mengambil tindakan administratif terhadap mereka yang terlibat dalam serangan 29 Agustus. memukul.Kirby mengatakan bahwa ketika McKenzie dan Clarke mendaftarkan rekomendasi mereka ke Austin "tidak ada rekomendasi dari mereka berdua tentang akuntabilitas."“Rekomendasinya lebih banyak tentang prosedur dan proses dan sekretaris meninjaunya dan telah menerimanya,” kata Kirby kepada wartawan. “Dan sekali lagi, kebanyakan dari mereka bersifat rahasia. ... tetapi tidak ada rekomendasi terbuka yang dibuat khusus untuk akuntabilitas dan hukuman apa pun bagi siapa pun.”"Dalam kasus ini, dalam konteks serangan khusus ini ... tidak ada kasus yang cukup kuat untuk dibuat pertanggungjawaban pribadi," katanya.Pentagon mengakui pada bulan September bahwa serangan pesawat nir awak itu adalah "kesalahan tragis" yang menewaskan warga sipil, termasuk tujuh anak-anak. Sebelumnya, Washington telah mengklaim bahwa mereka yang membunuh adalah teroris.Keputusan terbaru militer AS dengan cepat dikutuk oleh organisasi bantuan tempat salah satu korban bekerja, yang juga mengatakan Pentagon sejauh ini gagal membayar kompensasi atas pembunuhan mereka.Zamarai Ahmadi, seorang pekerja bantuan Afghanistan, dan anggota keluarganya tewas dalam serangan pesawat nir awak. Dia telah bekerja selama 15 tahun di sebuah organisasi kecil yang berbasis di California yang mencoba mengatasi kekurangan gizi di Afghanistan dengan memperkenalkan pertanian dan pengolahan kedelai.Pendiri dan presiden Nutrition and Education International (NEI) Dr. Steven Kwon mengeluarkan pernyataan pada hari Senin, menyebut keputusan untuk tidak menghukum siapa pun atas serangan pesawat tak berawak itu “mengejutkan.”“Bagaimana mungkin militer kita secara salah mengambil nyawa sepuluh orang Afghanistan yang berharga, dan tidak meminta pertanggungjawaban siapa pun dengan cara apa pun?” Kwon bertanya.“Pesan apa yang dikirimkan kepada anggota keluarga yang kehilangan orang yang mereka cintai, dan karyawan saya yang kehilangan rekan kerja tercinta? Nyawa mereka terancam karena tindakan pemerintah, tuduhan palsu, dan pengumuman kompensasi kepada publik meskipun tidak ada jumlah yang disepakati atau dibayarkan kepada mereka yang terkena dampak,” katanya.Kwon juga mengatakan, “Saya telah meminta pemerintah AS untuk mengevakuasi anggota keluarga dan karyawan NEI yang terkena dampak langsung selama berbulan-bulan karena situasi keamanan mereka sangat buruk. Ketika Pentagon membebaskan diri dari pertanggungjawaban, dia mengirimkan pesan berbahaya dan menyesatkan bahwa tindakannya entah bagaimana dibenarkan, meningkatkan risiko keamanan dan membuat evakuasi menjadi lebih mendesak.”Pentagon telah mempertahankan serangan 29 Agustus yang menargetkan teroris Daesh-K yang merupakan ancaman nyata bagi pasukan Amerika di bandara Kabul, dengan Ketua Kepala Gabungan AS Jenderal Mark Milley menyebutnya sebagai "serangan yang benar."McKenzie mengatakan kepada wartawan bahwa serangan pesawat nir awak militer AS adalah "kesalahan" dan memberikan permintaan maaf."Serangan ini dilakukan dengan keyakinan yang sungguh-sungguh bahwa itu akan mencegah ancaman yang akan segera terjadi pada kita'Sejak 2001, setiap kematian Afghanistan oleh militer AS adalah salah'Mengomentari pembunuhan AS terhadap orang-orang di Afghanistan, jurnalis Amerika Don DeBar berkata, “Dalam pikiran saya, kematian setiap orang yang dibunuh oleh militer mana pun yang terkait dengan AS sejak tahun 2001 di Afghanistan harus dilaporkan sebagai kematian yang salah.”“Invasi AS ke Afghanistan adalah ilegal. Pendudukan AS di Afghanistan adalah ilegal. Setiap kematian setiap warga negara Afghanistan, militer atau sipil, dan siapa pun yang meninggal sebagai akibat dari invasi dan pendudukan AS, baik secara langsung oleh pasukan AS atau oleh pasukan sekutu mereka, adalah pembunuhan ilegal (atau, lebih sederhananya). , pembunuhan),” komentarnya kepada Press TV.AS menginvasi Afghanistan pada Oktober 2001 setelah serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat, meskipun faktanya tidak ada warga Afghanistan yang terlibat dalam serangan tersebut. Ratusan ribu warga Afghanistan tewas dalam perang agresi AS di negara itu.Pasukan Amerika menduduki negara itu selama sekitar dua dekade dengan dalih berperang melawan Taliban. Tetapi ketika pasukan AS meninggalkan Afghanistan, Taliban menyerbu ke Kabul, dilemahkan oleh pendudukan asing yang terus berlanjut.Pejabat AS menegaskan bahwa serangan 9/11 dilakukan oleh 19 teroris al-Qaeda, tetapi banyak ahli dan peneliti independen telah mengajukan pertanyaan tentang akun resmi.Mereka percaya bahwa elemen jahat dalam pemerintahan AS, seperti mantan Wakil Presiden Dick Cheney, mengatur atau setidaknya mendorong serangan 9/11 untuk mempercepat mesin perang AS dan memajukan agenda Zionis. [IT/r]