Pejabat Tinggi Keamanan Iran: Kehadiran Israel di Teluk Persia Sumber Krisis dan Ketegangan di Kawasan

IslamTimes - Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran (SNSC) mengatakan kehadiran Zionis Israel di kawasan Teluk Persia hanya akan meningkatkan ketegangan di kawasan itu sebagai akibat dari kebijakan Iranofobia rezim Zionis.

Ali Shamkhani membuat pernyataan saat berpidato di pertemuan misi diplomatik Iran di negara-negara tetangga, di mana dia menekankan perlunya penerapan strategi, yang akan mengarah pada lebih banyak sinergisme dan konvergensi di antara negara-negara kawasan, terutama antara Iran dan tetangganya.“Penghapusan segala bentuk ketegangan dan bahkan kesalahpahaman, pengembangan kerja sama habis-habisan, terutama di bidang ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan promosi kemitraan strategis adalah salah satu prioritas terpenting dari kebijakan luar negeri Iran terkait dengan tetangganya,” kata pernyataan Iran. kata kepala keamanan.Shamkhani menambahkan bahwa mempromosikan Iranofobia dan menciptakan ketegangan dalam hubungan Iran dengan tetangganya adalah salah satu strategi utama yang dilakukan oleh rezim Zionis.“Inilah mengapa kami percaya bahwa kehadiran rezim [Zionis] ini di Teluk Persia akan menciptakan krisis dan ketegangan dan akan merugikan kepentingan negara-negara kawasan dan bangsa-bangsa,” katanya.Menunjuk pada penurunan kekuatan hegemonik AS bersamaan dengan berkembangnya kekuatan negara berkembang, ia mencatat, "Kondisi ini telah menyebabkan perubahan mendasar dan juga melahirkan ketegangan baru dan persaingan besar dengan AS di tingkat global."Pejabat senior keamanan Iran mengutip kekalahan dari apa yang disebut kebijakan "tekanan maksimum" yang dilakukan oleh AS dan sekutunya terhadap Iran sebagai salah satu kasus terpenting dari perkembangan terakhir dalam skala global.Kembali pada Mei 2018, Presiden AS saat itu Donald Trump secara sepihak menarik AS dari perjanjian nuklir yang dicapai di bawah pendahulunya Barack Obama, menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk yang pernah ada," berjanji untuk menekan Tehran agar merundingkan kesepakatan baru melalui kampanye "tekanan maksimum". itu termasuk sanksi ekonomi yang keras dan provokasi militer.Tehran, yang telah menegaskan bahwa mereka tidak berusaha untuk mengembangkan senjata nuklir, mengadopsi apa yang disebutnya kebijakan "perlawanan maksimum" dan berhasil melewati tekanan AS, sambil mendorong pihak-pihak lain ke kesepakatan, yang secara resmi dikenal sebagai JCPOA, untuk menghormati komitmen mereka dan berdiri untuk intimidasi AS."Saat ini, semua pemain utama di kawasan dan dunia telah mengakui bahwa tidak hanya tekanan maksimum AS yang gagal berkat perlawanan yang tak tertandingi dari bangsa Iran, tetapi Iran dan front perlawanan telah berhasil mengatasi salah satu yang paling faktor penting ketidakamanan di kawasan, yaitu Daesh (ISIS/IS), dan telah menghancurkan pusat terorisme yang diorganisir AS" di kawasan itu, Shamkhani menunjukkan. [IT/r]