China Kecam 'Standar Ganda' AS atas Kebebasan Berbicara Setelah Vonis Assange

IslamTimes - China telah mengecam AS karena standar gandanya yang terang-terangan tentang hak asasi manusia dan kebebasan berbicara beberapa hari setelah Pengadilan Tinggi Inggris menyetujui ekstradisi pendiri WikiLeaks Julian Assange ke AS.

Berbicara pada konferensi pers tentang ekstradisi Assange ke AS di mana dia telah didakwa atas 17 tuduhan spionase dan satu tuduhan penyalahgunaan komputer, juru bicara kementerian luar negeri China Wang Wenbin mengatakan dia telah mencatat laporan media yang mengatakan bahwa kasus Assange sepenuhnya mengekspos standar ganda AS tentang masalah kebebasan berbicara.“Tampaknya siapa pun dapat menikmati “kebebasan pers selama mereka menahan diri dari mengkritik atau mengungkapkan kejahatan tak terkatakan yang dilakukan oleh AS. Jika tidak, mereka mungkin berakhir di balik jeruji besi seperti Tuan Assang,” kata Wenbin.Pemerintah AS, yang telah menentang keputusan yang dibuat pada Januari terhadap ekstradisinya, pada hari Jumat (10/12) memenangkan banding di Pengadilan Tinggi Inggris atas ekstradisi Assange.Assange dituduh melakukan 18 dakwaan terkait dengan rilis WikiLeaks atas sejumlah besar catatan rahasia militer AS, termasuk file militer dan diplomatik rahasia pada tahun 2010 tentang kampanye pengeboman AS di Afghanistan dan Irak yang terbukti sangat memalukan bagi Washington.Putusan Pengadilan Tinggi sekali lagi membuktikan hubungan nyaman AS dan Inggris dan orientasi kebijakan luar negeri mereka yang selaras dalam menekan kebebasan berbicara.Membanting vonis terhadap pelapor yang terkenal, juru bicara kementerian luar negeri China mengatakan ketika AS sekali lagi menyerukan untuk menjaga kebebasan pers dan berbicara, "orang akan mengingat apa yang terjadi pada Assange".Hua Chunying, direktur jenderal departemen informasi China dan juru bicara kementerian luar negeri, juga mengecam pemerintahan Biden atas putusan Assange."Jika Tuan Assange adalah orang China dan telah membocorkan informasi yang memberatkan tentang China, nasibnya akan sangat berbeda -- dia akan diundang ke Gedung Putih & Departemen Luar Negeri dan dipuji sebagai pahlawan pada Hari Hak Asasi Manusia," cuitnya pada Senin (13/12).Jika Tuan Assange adalah seorang #Cina dan telah membocorkan info yang memberatkan. tentang #China, nasibnya akan sangat berbeda -- dia akan diundang ke #Departemen Luar Negeri & Gedung Putih dan dipuji sebagai pahlawan pada #HariHak Asasi Manusia.— Hua Chunying (@SpokespersonCHN) 13 Desember 2021Dia mengatakan Assange didakwa karena “mengungkapkan bagaimana militer AS telah membunuh 15.000+ warga sipil dalam insiden yang tidak dilaporkan selama perang Irak, menyiksa warga negara asing berusia 14-89 di Guantanamo, memata-matai Sekjen PBB & diplomat asing senior, menghasut kudeta di negara lain, dan ikut campur dalam perang Yaman yang merenggut ribuan nyawa.“Ini adalah demokrasi, kebebasan & keadilan Anglo-Saxon. Sungguh ironis,” tulisnya, dengan sedikit sarkasme.Alex Lo, seorang kolumnis China, yang menulis di South China Morning Post, juga menyebut standar ganda AS.“Bayangkan saja jika Julian Assange orang Cina,” tulisnya. “Seperti yang ditunjukkan oleh setidaknya satu pakar Inggris, pendiri WikiLeaks akan dirayakan dan dipuji sebagai pahlawan oleh Barat, daripada menghadapi ekstradisi ke AS. Sayangnya, dia mengungkap kejahatan Barat, terutama Amerika, daripada kejahatan China.”Sementara itu, tunangan Assange, Stella Moris, mengatakan tim hukumnya akan mengajukan banding atas keputusan tersebut."Bagaimana bisa adil, bagaimana bisa benar, bagaimana mungkin, untuk mengekstradisi Julian ke negara yang merencanakan untuk membunuhnya?" dia berkata. "Kami akan mengajukan banding atas keputusan ini secepat mungkin."Melanjutkan tindakan permusuhan terhadap kebebasan berbicara dan kebebasan pers, pemerintah Inggris pekan lalu menjatuhkan sanksi pada seorang reporter dan produser TV Iran atas tuduhan tak berdasar menyebarkan “informasi yang salah mengenai tahanan politik.”Ali Rezvani, yang bekerja untuk Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), dituduh terlibat dalam “interogasi para tahanan,” dan menyiarkan “pengakuan paksa” mereka, serta menyebarkan “informasi yang salah mengenai tahanan politik, pembangkang, dan sandera.”Melanggar prinsip kebebasan media dan kebebasan berbicara, pemerintah Barat, termasuk Inggris dan AS, selama beberapa tahun terakhir menargetkan saluran berita, outlet media, dan jurnalis Iran dengan tindakan pembatasan, seperti sanksi. [IT/r]