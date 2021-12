Protes Kelompok Pro-Kemokrasi Saudi di AS: 'Kami Pantas Mendapatkan Demokrasi, Bukan Tuan Gergaji-Tulang'

IslamTimes - NAAS mengirim pesan di jalan-jalan Washington D.C. melawan Putra Mahkota Arab Saudi di depan Gedung Putih.

Partai pro-demokrasi Arab Saudi telah meluncurkan kampanye melawan putra mahkota kerajaan di AS, menuduhnya membantu dan bersekongkol dengan pembunuhan jurnalis pembangkang Saudi Jamal Khashoggi.Partai Majelis Nasional (NAAS), sebuah partai oposisi Arab Saudi dengan anggota sebagian besar tinggal di pengasingan, telah memesan iklan di truk di Washington DC, menunjukkan Mohammad Bin Salman dengan tangan berlumuran darah.“Kami pantas mendapatkan demokrasi, bukan Tuan Bone-melihat putra mahkota,” bunyi salah satu iklan, merujuk pada putra mahkota sebagai ‘Tuan Gergaji Tulang'.Hari ini @The_NAAS memiliki @DC_Mobile_Ads berkeliling DC dengan iklan yang menggambarkan Mohammad Bin Salman Al Saud sebagai "Tuan Gergaji Tulang" atas kematian #JamalKhashoggi. pic.twitter.com/Ijjk8lCd6a— Ford Fischer (@FordFischer) 13 Desember 2021Jamal Khashoggi, seorang jurnalis Saudi terkemuka yang tinggal di AS pada saat kematiannya, dibunuh di konsulat Istanbul Arab Saudi pada Oktober 2018. Tubuhnya kemudian dipotong-potong.Arab Saudi awalnya mengeluarkan versi yang bertentangan tentang kepergiannya, tetapi akhirnya mengklaim bahwa dia telah terbunuh dalam operasi "nakal", tanpa memiliki tanggung jawab.Badan-badan intelijen AS awal tahun ini mengakui bahwa putra mahkota Saudi yang terkenal kejam telah memerintahkan pembunuhan Khashoggi, seorang pengkritik keras penguasa Saudi, dan kemudian mencoba menghilangkan bukti.Joe Biden, yang berjanji selama kampanye pemilihannya untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin Saudi atas pembunuhan itu, kemudian mengatakan dia tidak akan meminta pertanggungjawaban kepala negara atas kejahatan tersebut.“Kami meminta pertanggungjawaban semua orang di organisasi itu – tetapi bukan putra mahkota, karena kami tidak pernah, yang saya sadari … ketika kami memiliki aliansi dengan suatu negara, pergi ke penjabat kepala negara dan menghukum orang itu dan mengucilkannya," kata Biden kepada ABC News pada bulan Maret.Para pengunjuk rasa di Washington pada hari Senin mengutuk sikap diam pemerintah AS atas hal itu dan menuntut transisi demokrasi di negara Arab.Reporters without Borders mengajukan gugatan terhadap Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dan empat pejabat senior Saudi lainnya di Jerman atas pembunuhan brutal terhadap jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi dan kejahatan lainnya terhadap kemanusiaan.Truk-truk bergerak di sekitar ibukota AS, mengemudi di depan Gedung Putih, Kedutaan Besar Saudi dan Kongres AS, sambil menarik perhatian orang yang lewat.Penyelenggara juga memposting gambar di Twitter, mengatakan mereka berbaris untuk membela rakyat Saudi.#TheNAAS mengirim pesan di jalan-jalan ibu kota #Washington membela rakyat Saudi“ kita pantas mendapatkan demokrasi, bukan Mr. bone saw “#من_أجل_وطن_ديمقراطي pic.twitter.com/npkkMrhU5b— التجمع الوطني (@The_NAAS) 13 Desember 2021“NAAS mengirim pesan di jalan-jalan ibu kota Washington membela rakyat Saudi: “kami pantas mendapatkan demokrasi, bukan Tuan Bone-saw”, tulis salah satu tweet.Raja Saudi, yang berusia pertengahan 80-an, telah memberikan kebebasan kepada putranya untuk menekan dan membungkam para pengkritiknya, termasuk anggota keluarga kerajaan serta jurnalis dan aktivis. [IT/r]