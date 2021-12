Washington Post: Keluarnya JCPOA AS dari 'Salah Perhitungan Kebijakan Luar Negeri Paling Berbahaya' sejak Perang Irak

IslamTimes - Sebuah artikel baru yang diterbitkan di The Washington Post telah menggambarkan penarikan mantan presiden AS Donald Trump dari kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), sebagai "salah perhitungan kebijakan luar negeri yang paling berbahaya" sejak 2003 ketika AS menginvasi Irak.

Bagian opini, yang berjudul “Karena Trump meninggalkan kesepakatan nuklir, kita mungkin harus belajar untuk hidup dengan nuklir Iran,” mengatakan bahwa penarikan Trump dari JCPOA pada tahun 2018 memungkinkan Tehran untuk “meningkatkan” kegiatan nuklirnya.“Di bawah kesepakatan nuklir 2015, Iran menyingkirkan 97 persen bahan bakar nuklirnya dan membatasi pengayaan uraniumnya hanya dengan kemurnian 3,67 persen. Waktu 'breakout'-nya untuk menghasilkan bahan yang cukup untuk membuat bom nuklir diperkirakan lebih dari satu tahun, demikian bunyi artikel yang ditulis oleh Max Boot, seorang kolumnis dan rekan senior di Council on Foreign Relations.“Penarikan Trump memungkinkan Iran untuk meningkatkan program nuklirnya. Badan Energi Atom Internasional melaporkan tahun lalu bahwa Iran memiliki 12 kali jumlah uranium yang diperkaya yang diizinkan berdasarkan kesepakatan itu.”Meskipun Iran telah berulang kali menolak tuduhan bahwa mereka berusaha mengembangkan senjata nuklir, artikel tersebut berpendapat bahwa Iran “juga memperkaya uranium hingga kemurnian 60 persen, hanya kurang dari 90 persen yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Waktu breakout-nya telah menyusut menjadi hanya tiga minggu. Akan memakan waktu lebih lama untuk memproduksi hulu ledak yang diperlukan untuk membuat senjata nuklir, tetapi Iran jauh lebih dekat dengan tonggak sejarah yang ditakuti itu daripada pada 2018.”Dikatakan juga bahwa mantan pejabat keamanan Zionis Israel, yang sebagian besar menentang JCPOA, sekarang mengakui bahwa keluarnya Trump dari JCPOA telah menjadi bumerang.Bulan lalu, mantan menteri urusan militer Zionis Israel, Moshe Yaalon, mengatakan, “Melihat kebijakan Iran dalam dekade terakhir, kesalahan utama adalah penarikan pemerintah AS dari perjanjian.”Demikian pula, mantan direktur Mossad Tamir Pardo menyebut penarikan itu sebagai "tragedi". Pensiunan jenderal Isaac Ben-Israel menolak sebagai "kesalahan strategis terburuk dalam sejarah Zionis Israel" upaya yang dilakukan oleh mantan perdana menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk membujuk pemerintahan Trump untuk meninggalkan JCPOA.Artikel itu juga memperingatkan bahwa pengeboman situs nuklir Iran oleh AS dan Zionis Israel hanya akan menghilangkan fasilitas tersebut tetapi bukan pengetahuan nuklir di Republik Islam tersebut.“Amerika Serikat dapat, tentu saja, menyediakan amunisi ini kepada Zionis Israel, atau dapat mengebom instalasi Iran sendiri. Tetapi bahkan serangan yang berhasil hanya akan menunda program nuklir Iran: Anda dapat menghilangkan fasilitas nuklir tetapi bukan pengetahuan nuklir,” katanya.“Selain itu, ada risiko nyata bahwa setiap serangan dapat memicu perang Timur Tengah yang lebih besar. Iran kemungkinan akan membalas terhadap pasukan AS di kawasan itu dan terhadap sekutu AS. Hizbullah Lebanon, misalnya, dapat menghujani lebih dari 100.000 rudal dan roket ke Israel, cukup untuk membanjiri pertahanan misilnya. (Dalam perang Libanon 2006, Hizbullah hanya menembakkan 4.000 roket jarak pendek ke Zionis Israel.) Ada alasan bagus mengapa tidak ada pemimpin Zionis Israel atau Amerika — bahkan tokoh gila perang seperti Netanyahu, George W. Bush, dan Trump — bersedia mengebom Iran .”Potongan opini lebih lanjut meramalkan bahwa “perang dengan Iran bisa menjadi ‘ibu dari semua rawa,'” menambahkan “Membiarkan Iran menggunakan nuklir, jika itu terbukti tidak dapat dihindari, mungkin sebenarnya menjadi pilihan yang kurang berbahaya.”Iran menunjukkan kepada dunia sifat damai dari program nuklirnya dengan menandatangani JCPOA dengan enam negara dunia — yaitu AS, Jerman, Prancis, Inggris, Rusia, dan China — pada tahun 2015. Kesepakatan nuklir itu juga diratifikasi dalam bentuk PBB Resolusi Dewan Keamanan 2231.Namun, keluarnya Washington pada Mei 2018 dan penerapan kembali sanksi sepihak berikutnya terhadap Tehran meninggalkan masa depan perjanjian bersejarah dalam limbo.Setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran memutuskan untuk melepaskan beberapa pembatasan pada program energi nuklirnya, menggunakan hak hukumnya di bawah JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraknya jika tidak ada kinerja. oleh sisi lain.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengatakan bersedia untuk mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh.Iran mengatakan tidak akan menerima apa pun selain penghapusan semua larangan AS dengan cara yang dapat diverifikasi. Ia juga menginginkan jaminan bahwa AS tidak akan meninggalkan perjanjian itu lagi. [IT/r]