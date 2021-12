Tuntutan Keadilan untuk Korban Pembantaian Zaria di Nigeria

IslamTimes - Forum Akademik Gerakan Islam Nigeria di bawah kepemimpinan Sheikh Ibrahim Zakzaky mengeluarkan pernyataan pada peringatan 6 tahun pembantaian Zaria di ibu kota Nigeria, Abuja, yang menyerukan keadilan bagi para korban insiden mengerikan itu.

Pernyataan itu, yang dirilis pada acara peringatan 6 tahun pembantaian Zaria di ibu kota Nigeria, Abuja, menyerukan keadilan bagi ribuan orang yang telah dikuburkan di kuburan massal, 193 anak-anak yang dibunuh serta 23 wanita hamil dan 39 keluarga yang benar-benar musnah setelah invasi oleh pasukan keamanan Nigeria pada upacara berkabung Imam Hussein [AS], Imam Syiah ketiga, di Zaria dan kediaman pemimpin Syiah IMN, Sheikh Ibrahim Zakzaky.Selama penyerbuan itu, ratusan pengikut Sheikh Zakzaky terbunuh dan terluka dan pemimpin Muslim serta istrinya Zinat juga terluka parah dan ditahan oleh pasukan keamanan.Teks lengkap pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:1. Sekarang enam tahun pembantaian yang terkenal terjadi di kota Zaria yang terkenal, Negara Bagian Kaduna. Tepatnya, pada hari Sabtu, 12 Desember 2015 sebuah kontingen Pasukan Keamanan Nigeria, khususnya Angkatan Darat, dikerahkan untuk melakukan apa yang tampaknya menjadi jelas bagi semua orang sebagai serangan yang direncanakan sebelumnya terhadap pemimpin gerakan Islam yang dihormati, Syekh Ibrahim Yaqoub El-Zakzaky dan para pengikutnya. Pogrom pengecut ini tanpa ampun dilepaskan selama tiga hari berturut-turut [nonstop] dengan konsekuensi dari pembunuhan massal, pembongkaran tanah properti dan perusakan serampangan aset bergerak dan tidak bergerak, milik Sheikh Ibrahim Zakzaky.2. Pembantaian Zaria terjadi dengan dalih awal yang saling bertentangan berupa blokade jalan, upaya pembunuhan, pembentukan negara di dalam negara dan apa yang tidak dilakukan oleh penggagas/perencana dan pelaksananya. Sebagai catatan, masyarakat umum mungkin ingat bahwa segera setelah atau di tengah peluncuran serangan, Angkatan Darat Nigeria mengklaim bahwa pengikut Sheikh memblokir jalan dan menolak akses ke mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Letnan Jenderal. TY Buratai [sekarang dipecat secara tidak resmi] dan rombongannya yang berada di Zaria untuk tugas. Kemudian, mereka mengemukakan bahwa itu adalah upaya pembunuhan terhadap Panglima Angkatan Darat yang menurut mereka, mereka coba tolak. Klaim palsu ini akhirnya dibantah oleh serangkaian peristiwa yang terjadi segera setelah pogrom keji dan sampai saat ini. Kita mungkin ingat bahwa selama pertemuan media presidensial, Jenderal Muhammadu Buhari [rtd] memberikan pembenaran lain untuk genosida - anak laki-laki kecil memukuli dada seorang Jenderal.3. Dengan cara meluruskan catatan-catatan yang menyimpang dan klaim-klaim palsu ini, patut disebutkan bahwa 12/12/15 bertepatan dengan akhir tahun kalender Islam 1437, ketika gerakan Islam mengadakan salah satu program rutin pengibaran bendera menandai berakhirnya masa berkabung Asyura dan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW di pusat gerakan, Hussainiyya Baqiyyatullah di sepanjang Jalan Sokoto, Zaria. Tiba-tiba, Angkatan Darat mengerahkan sejumlah anak buahnya dan menempatkan mereka secara strategis di sekitar pusat sementara saudara-saudara terus masuk ke dalam Program. Apa yang kemudian terjadi sekitar jam 12 siang adalah kantong-kantong penembakan yang tidak beralasan yang kemudian menjadi foya-foya yang meningkat ke kediaman pemimpin kami dan kemudian ke tempat / situs lain milik pemimpin. Premis-premis ini adalah area konvergensi biasa para frater; jadi, banyak juga yang hadir pada hari itu. Namun konsentrasi serangan berada di kediaman Syekh Gyallesu dan Hussainiyya di mana orang-orang terus berbaris untuk upacara pengibaran bendera. Belakangan menjadi jelas bahwa tentara sedang dalam misi habis-habisan dengan mengerahkan segala macam persenjataan ke Gyallesu yang bertujuan untuk membunuh Syekh dan mungkin memusnahkan semua pengikutnya. Oleh karena itu, saudara-saudara dengan tabah menghadapi pengepungan daerah itu dengan tekad yang teguh untuk memberikan perlindungan kepada pemimpin yang dihormati. Serangan tentara memuncak dalam sekitar 70 jam tanpa ampun yang ditargetkan dan penembakan acak saat mereka terus maju ke kediaman Sheikh Zakzaky.4. Tujuan dari advertorial ini sama sekali bukan untuk menceritakan sepenuhnya pengalaman malang dan penderitaan Pembantaian yang akan tetap pahit di benak semua pecinta kemanusiaan. Sebaliknya, kami bermaksud memberikan latar belakang singkat dan menekankan seruan tegas kami untuk keadilan bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia terburuk yang pernah ada, dalam sejarah Nigeria! Ini mengingat hari ini adalah Hari Hak Asasi Manusia yang disisihkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang kebetulan jatuh hampir 48 jam dari tanggal peluncuran Pembantaian.5. Pembantaian Zaria tidak hanya tidak dapat disangkal, begitu juga fakta bahwa ratusan orang terbunuh selama Pembantaian itu. Ini bukan kasus tindakan keras yang tidak menguntungkan dari Gerbang Tol Lekki Mengakhiri Gerakan SARS dimana FGN baru-baru ini mencoba mengolok-olok Laporan Panel Penyelidikan yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Bagian Lagos dengan menolaknya dengan dalih tertentu. Adapun Pembantaian Zaria, orang-orang terkenal dan/atau yang keluarganya terkenal setidaknya di lingkungan terdekat mereka terpengaruh dan gerakan itu pernah menerbitkan nama-nama banyak dari mereka di masa lalu dan daftarnya masih tersedia di www.zariamassacre.com.ng6. Dengan tegas kami ingin menyebutkan kembali, beberapa dari korban/keluarga yang terbunuh dan yang identitasnya paling tidak diketahui dalam masyarakat tempat mereka tinggal, yaitu:• Tiga putra Syekh Zakzaky, Hammad Ibrahim, Ali Haidar Ibrahim dan Humaid Ibrahim dibunuh secara brutal tepat di depan orang tua mereka!• Perwakilan dari saudara-saudari gerakan Islam, Bab Kano. Sheikh Muhammad Mahmoud Turi, pemegang B.Sc. Akuntansi dari Universitas Maiduguri juga menjadi korban.• Syekh Mukhtar Sahabi juga dibunuh oleh Angkatan Darat. Dia adalah wakil dari saudara-saudari Gerakan di Kaduna.• Dr. Mustapha Umar Sa'id, dokter pribadi Syekh Zakzaky [H] terbunuh bersama ketiga putranya yang energik, Muhammad Mustapha, Ali Mustapha dan Ruhullah Mustapha.• Tiga putra seorang Insinyur yang berbasis di Kaduna. Yahaya Gilima, FNSE menjadi martir selama Pembantaian. Mereka berada dalam kegembiraan masa muda mereka di berbagai tingkat pengejaran pendidikan; Khalid Yahaya Gilima [lulusan Teknik Komputer, Green which University, Inggris], Mahmud Yahaya Gilima [lulusan Desain Industri, Glass Tech. ABU Zaria dan Abdulrahman Gilima [Jurusan Teknik Pertanian, ABU Zaria].• Bukhari Muhammad Bello Jega adalah seorang Ph.D. Mahasiswa Ilmu Politik dan dosen paruh waktu di Universitas Abuja yang bersemangat dalam analisis urusan publik/politik khususnya kampanye media sosial. Bukhari Jega, istrinya A'isha, seorang putri berusia 16 bulan Batul dan dua saudara perempuan istrinya ditembak mati selama Pembantaian.• Empat Anak Dr. Isah Waziri Gwantu, akademisi dari Departemen Komunikasi Massa, ABU, Zaria dan penerbit Koran Pemantau Pendidikan juga tewas. Mereka adalah Muhammad Waziri, Fatima Waziri, Hassan Waziri dan Hussaini Waziri, mahasiswa S1 B.Sc. Geografi, Ilmu Komputer, Diploma Ilmu Perpustakaan dan Diploma Administrasi Bisnis masing-masing di ABU, Zaria.• Malam Abdullahi Abbas Zaria tidak hanya terbunuh, tetapi enam anaknya Abdurrazaq, Abbas, Muhammad, Ahmad, Ibrahim dan Jawad Abdullahi Abbas semuanya dibunuh oleh Tentara Nigeria.7. Yang disebutkan di atas hanyalah puncak gunung es, tidak termasuk banyak orang yang terluka pada berbagai tingkat baik dengan tembakan, luka bakar dll. Kakak Syekh Zakzaky [H] dibakar hidup-hidup di kediaman Syekh, sedangkan kasus Mahdi Goronyo yang masih hidup dengan luka bakar derajat 3 dan masih membawa bekas kebakaran di sekujur tubuhnya adalah contoh klasik lainnya.8. Lebih jauh lagi, perlu diingat bahwa setelah Pembantaian, banyak aktor negara dan non-negara mengakui kejadiannya banyak yang tak terbantahkan, ada korban Pembantaian. Pada Januari 2016, Senat ke-8 Republik Federal Nigeria membentuk Komite ad-hoc untuk menyelidiki genosida dan menyerahkan laporannya. Komite yang dipimpin oleh mantan Ketua Komite Pertahanan, sekarang Presiden Senat Ahmed Lawan mengunjungi tempat-tempat yang terkena dampak di Zaria. Asosiasi Pengacara Nigeria [NBA] juga membentuk komite serupa pada Januari 2016 yang sama dan mengunjungi Zaria di bawah kepemimpinan Presidennya saat itu Mr. Austin Alegeh. Ini antara lain, adalah petunjuk yang cukup, meskipun laporan komite tersebut tidak pernah dipublikasikan bahkan ketika janji dibuat untuk efek itu.9. Namun, Komisi Penyelidikan Yudisial [JCI] yang dibentuk pada 29 Januari 2016 oleh Pemerintah Negara Bagian Kaduna menyampaikan laporan dengan antara lain, sebuah berita yang mengejutkan bahwa Pemerintah Negara Bagian di bawah Gubernur Nasir El-Rufa'i membantu Tentara Nigeria akan mengubur massal 347 Syiah secara diam-diam di malam hari. Komisi merekomendasikan antara lain bahwa langkah-langkah harus segera diambil untuk mengidentifikasi anggota Angkatan Darat Nigeria yang berpartisipasi dalam pembunuhan dengan maksud untuk menuntut mereka.10. Demikian pula, Amnesty International [AI] melakukan penyelidikan independennya terhadap Pogrom dan menghasilkan temuan yang memberatkan terhadap Tentara Nigeria. Menurut AI pada April 2016, rekaman satelit dan laporan saksi menawarkan bukti yang memberatkan bahwa Militer membunuh ratusan minoritas Muslim Syiah selama serangan itu. Publik mungkin juga mengingat penilaian tanda tanah dari Hon. Hakim Gabriel Kolawale yang memberikan kompensasi kepada Sheikh Zakzaky dan Malama Zinat yang merupakan bukti kuat lain dari sekuel pelanggaran hak asasi manusia Pembantaian. Pemimpin kami dan istrinya ditembak beberapa kali dan di banyak tempat dan dibiarkan tanpa akses ke perawatan medis yang layak selama berbulan-bulan dan itu terus berlanjut hingga saat ini.11. Namun dalam catatan kami, lebih dari 1.000 orang yang pergi ke Zaria pada hari yang menentukan itu, banyak di antaranya juga terlihat di berbagai lokasi Pembantaian, tidak pernah kembali ke rumah/kota mereka masing-masing. Akibatnya, dan sayangnya, banyak keluarga kehilangan setidaknya tiga anggota keluarga mereka sementara beberapa keluarga benar-benar musnah.12. Mengingat hal tersebut di atas, sementara menegaskan kembali disposisi murni kami untuk keadilan di mana-mana, gerakan Islam ingin menyerukan keadilan yang sama untuk semua korban Pembantaian. Kami secara khusus menyerukan pembebasan segera dan tanpa syarat mereka yang berada di berbagai fasilitas penahanan, dan penuntutan semua orang yang memainkan satu peran atau yang lain dalam Pembantaian dan akibatnya.13. Selain itu, kami dengan ini mengulangi seruan kami untuk segera merilis Paspor Internasional Syekh Zakzaky dan istrinya, Malama Zinat. Ini untuk memungkinkan mereka melanjutkan perawatan medis di negara mana pun pilihan mereka di mana keahlian yang diperlukan dan fasilitas yang sesuai tersedia.14. Kami akhirnya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang dengan satu atau lain cara berdiri di samping kami selama masa-masa sulit ini. Dalam nada yang sama, kami menyerukan kepada semua pikiran yang cerdas, pecinta keadilan dan keadilan, komunitas internasional, media serta pembela hak asasi manusia dan proteksionis untuk bergabung dengan kami dalam pencarian ini. Kita harus ingat pepatah populer Martin Luther King, Jnr. ''Ketidakadilan bisa di mana saja adalah ancaman bagi keadilan di mana-mana.'Tertanda olehProf.I.H.MshelgaruUntuk forum Akademik Gerakan Islam Nigeria di bawah kepemimpinan Syekh Ibrahim El-Zakzaky