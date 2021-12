UEA Mmengancam Akan Menarik Diri dari Kesepakatan Militer Besar-besaran dengan AS

IslamTimes - Uni Emirat Arab dilaporkan telah mengancam untuk keluar dari kesepakatan militer senilai $23 miliar dengan AS atas persyaratan keras Washington yang dimaksudkan untuk melindungi senjata dari apa yang oleh Amerika disebut sebagai "spionase China."

Kesepakatan itu dibuat selama hari-hari akhir mantan presiden AS Donald Trump di kantor. Di atas kertas, ini memungkinkan Emirates untuk memperoleh pesawat F-35 buatan Amerika, drone Reaper, dan amunisi canggih lainnya.Namun, pada hari Selasa (14/12), The Wall Street Journal mengutip seorang pejabat Emirat yang mengatakan, “UEA telah memberi tahu AS bahwa mereka akan menangguhkan diskusi untuk memperoleh F-35.”“Persyaratan teknis, pembatasan operasional yang berdaulat, dan analisis biaya/manfaat mengarah pada penilaian ulang,” tambah sumber itu.The Journal menganggap perkembangan itu sama dengan ”perombakan signifikan antara dua sekutu lama”.Dia mencoba mengaitkan penghinaan Emirati dengan kemitraan Abu Dhabi dengan Beijing dan pengaruh Beijing yang berkembang di wilayah tersebut.Runtuhnya kesepakatan akan memicu persepsi di Timur Tengah dan di tempat lain bahwa peran Amerika selama beberapa dekade sebagai penyedia keamanan pilihan di kawasan itu berkurang, tulisnya.Antara lain, kata surat kabar itu, AS telah lama khawatir tentang hubungan ekonomi Abu Dhabi dengan Beijing dan keterlibatannya dengan raksasa telekomunikasi China Huawei Technologies Co.Huawei menyediakan infrastruktur komunikasi bagi Emirates. Pejabat AS dan anggota Kongres menuduh, bahwa perusahaan tersebut merupakan ancaman keamanan nasional. Perusahaan dan pemerintah China telah membantah tuduhan tersebut.[IT/r]