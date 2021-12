Utusan AS untuk PBB: AS Sepenuhnya Siap untuk Mencabut Sanksi yang Tidak Konsisten Dengan Komitmen JCPOA 

IslamTimes - Amerika Serikat sepenuhnya siap untuk mencabut sanksi terhadap Iran yang tidak konsisten dengan Rencana Komprehensif Aksi (JCPOA) 2015, seorang pejabat senior pemerintah mengkonfirmasi pada hari Selasa (14/12). AS menarik diri dari Rencana Aksi Komprehensif Gabungan 2015 di bawah pemerintahan Trump pada 2018 setelah presiden AS saat itu menuduh Iran melanggar ketentuan perjanjian bersejarah. Di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung di Wina untuk memperbarui perjanjian, Inggris, AS dan Jerman telah memperingatkan bahwa waktu hampir habis.



Pencabutan sanksi secara efektif akan memungkinkan Iran untuk menerima manfaat ekonomi dari kesepakatan nuklir yang sangat penting dalam mengamankan kesepakatan pada tahun 2015.



Linda Thomas-Greenfield, Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengatakan selama pertemuan Keamanan PBB bahwa Washington siap untuk menghapus beberapa sanksi.



"Kami sepenuhnya siap untuk mencabut sanksi yang tidak sesuai dengan komitmen JCPOA kami, yang akan memungkinkan Iran menerima manfaat ekonomi dari kesepakatan itu," katanya. "Kami yakin bahwa jika Iran mendekati pembicaraan di Wina dengan urgensi dan kritik, kami dapat dengan cepat mencapai dan menerapkan pemahaman tentang timbal balik."



Beberapa saat setelah pernyataan Thomas-Greenfield, Perwakilan Tetap Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Majid Takht Ravanchi mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Tehran membutuhkan jaminan sanksi agar pembicaraan dapat berlanjut pada dimulainya kembali kesepakatan 2015.



“Satu-satunya solusi adalah komitmen semua pihak untuk implementasi JCPOA secara penuh, efektif, dan dapat diverifikasi,” kata Ravanchi, Selasa (14/12). "Jelas, Iran harus diyakinkan bahwa semua sanksi akan dicabut, AS tidak akan menarik diri dari Kesepakatan lagi dan tidak akan menyalahgunakan prosedur yang ditetapkan dalam JCPOA dan resolusi 2231."



Pemerintahan Biden percaya JCPOA adalah rute terbaik untuk membatasi kemampuan Iran untuk memperoleh senjata nuklir. Negosiasi atas kesepakatan itu dimulai pada 2013 dan berlangsung selama 18 bulan sebelum ditandatangani pada 2015. Saat itu, Presiden AS Joe Biden menjabat sebagai wakil presiden dalam pemerintahan Obama selama negosiasi awal.



Perjanjian 15 tahun menetapkan parameter dan memungkinkan pengawasan luar pada program nuklir Iran. Sebagai bagian dari perjanjian, Amerika Serikat dan Uni Eropa mencabut sanksi ekonomi dan mencairkan aset Iran senilai $100 miliar di bank luar negeri.



Di bawah pemerintahan Trump, Amerika Serikat secara sepihak meninggalkan perjanjian pada 2018 dan memperbarui sanksi terhadap Iran setelah menuduh negara itu melanggar persyaratan yang telah ditentukan. Penarikan AS memberikan tekanan ekonomi langsung pada Iran, yang mendorong permintaan mereka untuk bantuan Eropa untuk mengurangi dampak sanksi AS.



Iran, karena penarikan AS, perlahan-lahan menjatuhkan pembatasan pada komitmennya setelah pemerintahan Trump memulai kampanye "tekanan maksimum" dalam upaya untuk memaksa Iran tunduk pada keinginannya.



Di bawah pemerintahan Biden, harapan tetap tinggi bahwa ketegangan antara kedua negara akan mereda, namun, itu tidak terjadi.



Sementara ada harapan bahwa JCPOA akan mendapatkan kembali momentum setelah sanksi ekonomi terhadap Iran dicabut, para pejabat Amerika dan Eropa masih memetakan rencana cadangan potensial jika pembicaraan di Wina terbukti sia-sia.



Sebelumnya pada hari Selasa, sumber mengungkapkan kepada koresponden Kann Amichai Stein bahwa diskusi langkah selanjutnya menjadi "lebih serius" jika pembicaraan gagal.



"Para pejabat menambahkan bahwa pembicaraan terutama tentang sanksi dan cara diplomatik yang harus diambil oleh negara-negara, dan perlunya 'sikap bersatu' terhadap Iran jika pembicaraan gagal," reporter itu merinci.



Negosiator telah mengadakan pembicaraan di Wina selama berbulan-bulan dengan tujuan semua pihak sepakat untuk melanjutkan kembali kesepakatan 2015, tetapi diskusi itu jauh dari kata santai. Sebelumnya, AS mengumumkan bahwa mereka telah membatalkan putaran pembicaraan terakhir setelah para pejabat menyimpulkan bahwa para pejabat Iran tidak "serius" dan telah membatalkan semua konsesi sebelumnya.



Setelah terhenti selama berbulan-bulan awal tahun ini, pembicaraan di Wina dilanjutkan pada 29 November. [IT/r]