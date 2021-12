PBB Mendesak AS untuk Mencabut Sanksi Anti-Iran Sejalan dengan JCPOA

IslamTimes - Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meminta Amerika Serikat untuk mencabut sanksi terhadap Iran sejalan dengan kesepakatan nuklir multilateral 2015, yang telah ditinggalkan Washington, dan memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak dengan Republik Islam, di tengah proses diplomatik di Wina untuk merevitalisasi perjanjian yang bermasalah tersebut. .

Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian Rosemary DiCarlo membuat pernyataan pada hari Selasa (14/12) ketika dia memberi penjelasan kepada Dewan Keamanan tentang implementasi Resolusi 2231, yang mendukung Rencana Komprehensif Aksi Bersama [JCPOA]."Saya mengimbau Amerika Serikat untuk mencabut atau mengabaikan sanksi sebagaimana diuraikan dalam rencana dan memperpanjang keringanan terkait perdagangan minyak dengan Republik Islam Iran," katanya.“Juga penting adalah perpanjangan pengabaian AS mengenai kegiatan terkait nuklir sipil tertentu,” tambahnya, menekankan bahwa perpanjangan pengabaian juga diperlukan untuk menukar uranium yang diperkaya dari Iran dengan uranium alam.Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".Setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran memutuskan untuk melepaskan beberapa pembatasan pada program energi nuklirnya, menggunakan hak hukumnya di bawah JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraknya jika tidak ada kinerja. oleh sisi lain.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menyuarakan kesediaan untuk mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh.Utusan dari Iran dan kelompok negara P4+1 — Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman — memulai negosiasi di ibu kota Austria pada bulan April dalam upaya untuk menghidupkan kembali JCPOA.Putaran ketujuh perundingan Wina, yang pertama di bawah pemerintahan Presiden Iran Ebrahim Raisi, dimulai pada 29 November setelah jeda lima bulan.Beberapa hari setelah pembicaraan baru, Iran menyajikan dua rancangan teks yang membahas, secara terpisah, penghapusan larangan AS dan kembalinya Iran ke komitmen nuklirnya di bawah JCPOA. Teheran juga mengatakan sedang mempersiapkan draf teks ketiga tentang verifikasi penghapusan sanksi.Di bagian lain dalam komentarnya, DiCarlo mengatakan bahwa mengingat status pembicaraan Wina, pemulihan penuh JCPOA dan Resolusi 2231 akan membutuhkan “usaha dan kesabaran tambahan.”“Dalam beberapa hari terakhir, baik Iran dan Amerika Serikat telah kembali menegaskan keseriusan mereka dalam upaya untuk kembali ke implementasi penuh JCPOA. Sekretaris Jenderal didorong oleh janji ini dan menyerukan kedua negara untuk segera menerjemahkan komitmen ini menjadi kesepakatan yang dapat diterima bersama,” tambahnya.“Sekretaris Jenderal berharap bahwa dalam negosiasi mereka saat ini, Amerika Serikat dan Republik Islam Iran akan memobilisasi semangat dan komitmen yang sama yang menghasilkan JCPOA. Tidak ada alternatif yang layak untuk implementasi penuh dan efektif dari Rencana dan resolusinya.” [IT/r]