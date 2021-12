Gelombang Baru COVID Omicron Mengganggu Kehidupan di 36 Negara Bagian AS

IslamTimes - Kasus COVID baru di Amerika Serikat telah meningkat hampir 50% menjadi rata-rata per tujuh hari dengan 122.000 infeksi baru per hari, dimana rawat inap meningkat 40% di seluruh negeri.

Setidaknya 36 negara bagian telah melaporkan kasus yang dikonfirmasi dari varian Omicron, mewakili sekitar 3% dari kasus COVID-19 di negara itu, Direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS Dr. Rochelle Walensky mengatakan dalam sebuah pengarahan pada hari Rabu (15/12).Di situs pengujian COVID di pinggiran Chicago di Jenewa, Illinois, jumlah orang yang mencari tes hampir dua kali lipat dalam dua minggu terakhir."Sejak Thanksgiving lebih banyak orang datang," kata Mona Kawaiah, yang mengumpulkan alat tes. Situs ini telah berubah dari 30 tes per hari sebelum Thanksgiving menjadi sekarang 52 tes per hari. "Beberapa dari mereka memiliki gejala flu dan ingin memastikan itu bukan COVID," katanya.Karena kekhawatiran atas varian Omicron telah mengganggu kehidupan Amerika lagi, universitas juga membatalkan acara dan National Football League melaporkan rekor jumlah kasus.Upaya diplomatik AS juga terpukul keras oleh serentetan infeksi baru dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mempersingkat perjalanan ke Asia Tenggara setelah mengetahui kasus COVID-19 di korps pers yang menemaninya.Amerika Serikat memimpin dunia dalam jumlah rata-rata harian infeksi baru, terhitung satu dari setiap 5 infeksi yang dilaporkan di seluruh dunia.Ada 50 juta infeksi dan lebih dari 800.000 kematian terkait virus corona dilaporkan di AS sejak pandemi dimulai.Pakar penyakit menular terkemuka AS Dr. Anthony Fauci mendesak orang Amerika untuk mendapatkan suntikan penguat, dengan mengatakan dosis tambahan vaksin COVID-19 yang tersedia saat ini bekerja melawan varian Omicron dari virus corona dan tampaknya tidak perlu penguat khusus varian. [IT/r]