 China dengan Tegas Menentang Campur Tangan AS dalam Urusan Dalam Negerinya

IslamTimes - Beijing dengan tegas menentang campur tangan Kongres AS dalam urusan internal China dengan dalih masalah terkait Xinjiang, dan akan membuat tanggapan tegas jika Amerika Serikat bersikeras untuk memajukan tindakan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian mengatakan pada hari Rabu (15/12).

Juru bicara tersebut membuat pernyataan pada jumpa pers harian ketika menjawab pertanyaan yang relevan. Dilaporkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat AS telah meloloskan versi revisi undang-undang terkait Xinjiang yang disetujui oleh Senat dan DPR pada hari Selasa (14/12), kantor berita Xinhua melaporkan.Zhao menyatakan bahwa dengan memasak kebohongan dan membuat masalah pada isu-isu seperti itu, beberapa politisi AS berusaha untuk menahan China dan menahan pembangunan China melalui manipulasi politik dan intimidasi ekonomi atas nama "hak asasi manusia", menambahkan bahwa skema keji mereka tidak akan pernah berhasil, dan hanya akan semakin merusak kredibilitas dan citra pemerintah AS dan Kongres di China.Dia menunjukkan bahwa ada sekitar 500.000 pekerja pertanian anak di Amerika Serikat, sekitar 240.000 hingga 325.000 perempuan dan anak-anak menjadi korban perbudakan seksual, dan hingga 100.000 orang diperdagangkan ke Amerika Serikat untuk kerja paksa setiap tahun selama lima tahun terakhir."Label 'kerja paksa' harus disematkan di Amerika Serikat sendiri," lanjut juru bicara tersebut.Dia mengulangi bahwa apa yang dilakukan pemerintah AS terhadap penduduk asli Amerika merupakan genosida nyata.Dibandingkan dengan akhir abad ke-15, populasi penduduk asli Amerika menyusut dari lima juta menjadi 250.000, kurang dari seperdua puluh dari yang asli. Bahkan sampai hari ini, penduduk asli Amerika masih merupakan kelompok yang terpinggirkan dalam politik, ekonomi, budaya dan front sosial, lama menderita diskriminasi sistemik di berbagai bidang," katanya.Dia menekankan bahwa tuduhan "genosida" dan "kerja paksa" di Xinjiang adalah kebohongan abad ini, tetapi itu telah menjadi hal yang benar secara politik di Amerika Serikat."Kami sangat menyesali ini. China bertekad untuk menjaga kepentingan pembangunan nasionalnya. Kami akan membuat tanggapan tegas jika Amerika Serikat bersikeras untuk memajukan tindakan itu," tambah Zhao. [IT/r]