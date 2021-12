Garnisun Ilegal AS di Suriah Selatan Dilaporkan Diserang Drone

IslamTimes - Amerika Serikat mendirikan pos terdepan militer besar di perbatasan Al-Tanf pada 2016, dengan dalih memerangi Daesh (ISIS/IS). Damaskus telah berulang kali menuntut agar pasukan AS mundur dari negara itu. Suriah dan sekutunya juga menuduh Washington menggunakan pangkalan itu untuk melatih lebih dari 1.200 militan.

Militer AS telah melaporkan jatuhnya drone kecil yang diyakini 'mengancam' pasukan di garnisun Al-Tanf di Suriah selatan, dengan drone kedua dilaporkan terbang menjauh.“Dua sistem udara nir awak (UAS) dilacak memasuki Zona Dekonflik Garnisun Al-Tanf pada malam 14 Desember. Ketika salah satu UAS melanjutkan perjalanannya lebih dalam ke Zona Dekonflik Al-Tanf, itu dinilai menunjukkan niat bermusuhan dan ditembak jatuh, ”kata juru bicara USCENTCOM Kapten Bill Urban kepada wartawan pada hari Kamis(16/12), merujuk pada nama AS untuk pos terdepan ilegal itu. .Militer tidak merinci sifat ancaman yang ditimbulkan oleh drone, dan apakah mereka membawa bahan peledak atau senjata lain atau tidak. Urban menunjukkan bahwa tidak ada korban atau kerusakan pada pangkalan yang disebabkan oleh upaya penyerangan tersebut.Seorang pejabat militer kedua mengatakan kepada media AS bahwa pesawat nir awak yang dihancurkan jatuh dalam serangan udara-ke-udara, dan tidak cukup dekat dengan pos terdepan untuk mengancam sekitar 200 tentara AS yang ditempatkan di sana. Pejabat itu mengatakan kedua pesawat nir awak itu diyakini dioperasikan oleh 'milisi Syiah yang didukung Iran' yang beroperasi di wilayah tersebut. Istilah terakhir biasanya merupakan istilah kode Pentagon untuk Hizbullah – kelompok militan Lebanon yang diundang ke Suriah oleh Damaskus untuk membantu memerangi kelompok jihad yang didukung asing selama dekade terakhir.Insiden hari Selasa adalah dugaan percobaan serangan terbaru terhadap garnisun Al-Tanf. Awal bulan ini, media Suriah melaporkan bahwa beberapa ledakan terdengar di dalam pangkalan dalam insiden terpisah. Dalam beberapa bulan terakhir, Pentagon telah melaporkan beberapa upaya "sengaja dan terkoordinasi" untuk menyerang pangkalan menggunakan drone dan roket. Serangan 20 Oktober dilaporkan menimbulkan kerusakan besar pada fasilitas tersebut, meskipun tidak ada korban jiwa.Garnisun Al-Tanf terletak di Suriah selatan dekat perbatasan Republik Arab dengan Irak dan Yordania di sepanjang Jalan Raya M2 Baghdad-Damaskus yang strategis. Itu telah diduduki oleh pasukan AS sejak 2016. Sejak saat itu, Suriah dan sekutunya telah berulang kali menuntut agar Washington menarik diri dari pos terdepan ilegal, dan menuduh Washington menggunakan fasilitas itu untuk melatih kembali 'mantan' pejuang teroris untuk melanjutkan perjuangan mereka melawan Suriah. pemerintah Damaskus.Kehadiran ilegal AS di Al-Tanf dilengkapi dengan pendudukan wilayah luas yang kaya minyak, gas dan makanan di timur laut negara itu, di sebelah timur Sungai Efrat, di mana pasukan AS beroperasi bersama sekutu Kurdi Suriah mereka, yang dikenal sebagai Pasukan Demokrat Suriah. Presiden Suriah Bashar Assad dan pejabat lainnya telah berulang kali menuduh Amerika Serikat sengaja mempertahankan daerah-daerah ini untuk memperumit pembangunan kembali negara Timur Tengah dari perang, dan menuduh Washington menyelundupkan minyak dan makanan secara ilegal keluar dari daerah yang didudukinya. Pemerintah AS telah membantah tuduhan tersebut. [IT/r]