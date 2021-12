Mikhail Ulyanov - Russia’s Permanent Representative for Vienna-based International Organizations.jpg

IslamTimes - Perwakilan Tetap Rusia untuk Organisasi Internasional di Wina Mikhail Ulyanov mengecam sikap “tidak konstruktif” dan perilaku naif tiga negara Eropa Prancis, Inggris dan Jerman dalam pembicaraan Wina.

Sikap ketiganya “mengejutkan, seolah-olah mereka pertama kalinya duduk di meja negosiasi. Mereka cenderung mengadopsi beberapa posisi yang tidak logis,” kata Ulyanov kepada kantor berita Rusia Pars Today, Rabu (15/12).“Pada pertemuan antara perwakilan Rusia, (Utusan Khusus AS untuk Iran) Rob Malley dan delegasi China, saya menjelaskan bahwa kami secara praktis tidak memahami apa yang dikatakan orang Eropa. Sikap mereka tidak konstruktif dan destruktif. Pemahaman kami tentang negosiasi dan diplomasi berbeda dengan mereka. Kami menganggap sudut pandang seperti itu tidak konstruktif, ”tambahnya.“Rekan-rekan Iran kami telah menyampaikan tuntutan mereka dengan agak transparan dan mengajukan proposal mereka dalam bentuk tertulis. Dari sudut pandang Rusia, ini adalah langkah maju karena baik kesepakatan tertulis maupun konsensus resmi tidak tercapai pada akhir enam putaran negosiasi sebelumnya.”Ulyanov juga menyoroti bahwa para pejabat AS tidak diizinkan untuk konsultasi di mana Iran hadir, dan alasannya sangat jelas.“Pihak Iran percaya bahwa Amerika membuat kesalahan dengan menarik diri dari JCPOA. Oleh karena itu, pembicaraan langsung dan konsultasi dengan delegasi AS sama sekali tidak ada dalam agenda,” katanya, merujuk pada Rencana Komprehensif Aksi Bersama, nama resmi kesepakatan nuklir tersebut.“Solusi terbaik adalah agar kesepakatan akhir disahkan di parlemen negara-negara peserta. Namun, ini tidak mungkin menjadi pekerjaan mudah dengan Amerika Serikat karena baik DPR maupun Senat tidak akan memberikan suara untuk menyetujui perjanjian semacam itu,” kata pejabat Rusia itu.“Oleh karena itu, kita dapat memikirkan perjanjian politik seperti sebelumnya. Pemerintah AS hanya dapat berbicara untuk dirinya sendiri, bukan seluruh lembaga politik di negara itu. Ia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan. Ini adalah fakta yang sangat disayangkan bagi kami,” kata diplomat Rusia itu.Ulyanov juga mengecam apa yang disebut kampanye "tekanan maksimum" Washington terhadap Iran, dengan menyatakan bahwa pendekatan itu ternyata sama sekali tidak konstruktif, telah meningkatkan penderitaan bangsa Iran dan mengakibatkan masalah dan krisis kemanusiaan, tetapi tidak membuahkan hasil positif. hasil bahkan untuk Amerika Serikat.Sejak awal pembicaraan Wina pada bulan April, Prancis, Inggris dan Jerman, juga dikenal sebagai E3, telah menekan Iran untuk kembali ke kepatuhan penuh dengan kewajiban nuklirnya di bawah JCPOA, mengabaikan fakta bahwa pembicaraan ditujukan untuk membawa AS – satu-satunya pihak yang meninggalkan kesepakatan – kembali ke kesepakatan dengan menghapus sanksi anti-Iran.Pada hari Selasa, kepala perunding Iran Ali Baqeri Kani mengecam pihak-pihak Barat atas desakan mereka untuk memainkan permainan menyalahkan terhadap Tehran, menasihati mereka untuk mengejar diplomasi nyata.“Beberapa aktor bertahan dalam kebiasaan permainan menyalahkan mereka, alih-alih diplomasi nyata. Kami mengusulkan ide-ide kami lebih awal, dan bekerja secara konstruktif dan fleksibel untuk mempersempit kesenjangan, ”tulisnya di halaman twitter-nya.“Diplomasi adalah jalan dua arah. Jika ada kemauan nyata untuk memperbaiki kesalahan pelakunya, jalan untuk kesepakatan yang cepat dan baik akan diaspal, ”tambahnya.Pernyataan itu muncul sehari setelah diplomat Inggris, Prancis, dan Jerman mengatakan negara-negara besar dan Iran belum memulai pembicaraan tentang menyelamatkan JCPOA, memperingatkan bahwa kesepakatan nuklir akan segera menjadi sia-sia tanpa kemajuan.Iran dan lima pihak yang tersisa (Rusia, China, Inggris dan Prancis plus Jerman) dalam Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) memulai pembicaraan di ibukota Austria pada bulan April dengan tujuan menghapus sanksi melanggar hukum Washington setelah AS menyuarakan minat untuk kembali ke kesepakatan.Diskusi minggu lalu mengikuti jeda lima bulan yang melihat Presiden Raisi datang ke kantor dan Iran mengirim tim perunding baru ke Wina.Putaran baru pembicaraan antara kedua belah pihak dimulai Kamis lalu.Iran ingin semua sanksi yang dijatuhkan oleh Washington setelah meninggalkan kesepakatan dihapus dalam proses yang dapat diverifikasi. [IT/r]