Jet Tempur RAF Melakukan Serangan 'Belum Pernah Terjadi Sebelumnya' di Suriah

IslamTimes - Royal Air Force telah menembak jatuh apa yang dikatakan sebagai "drone teroris" di Suriah selatan. Pertemuan itu menandai keterlibatan rudal udara-ke-udara pertama dari operasi Inggris melawan ISIS di Suriah.



Sebuah jet tempur RAF Typhoon menembak jatuh drone pada hari Selasa di dekat pangkalan udara koalisi Al-Tanf di Suriah selatan. Siaran pers dari Kementerian Pertahanan Inggris menggambarkan pesawat nir awak itu sebagai "kecil," dan mengatakan bahwa seorang pilot Typhoon menjatuhkannya dengan Rudal Udara-ke-Udara Jarak Pendek Lanjutan (ASRAAM).



Keterlibatan itu digambarkan sebagai “belum pernah terjadi sebelumnya” oleh kementerian, karena menandai keterlibatan operasi udara-ke-udara pertama yang dilakukan oleh Typhoon RAF, dan juga penembakan rudal udara-ke-udara RAF pertama selama Operasi SHADER – nama kode yang diberikan kepada kampanye militer Inggris melawan teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) di Suriah.



Kementerian Pertahanan tidak mengatakan kelompok mana yang bertanggung jawab untuk meluncurkan pesawat nir awak, hanya menyatakan bahwa itu "bermusuhan" dan menghadirkan "ancaman teroris."



Jatuhnya pesawat nir awak itu sebelumnya dilaporkan oleh Pentagon, dengan juru bicara Komando Pusat Kapten Bill Urban mengatakan bahwa dua pesawat nir awak terlihat, salah satunya meninggalkan daerah itu.



Pertemuan itu terjadi dua bulan setelah Al-Tanf dihantam dengan rentetan roket dan drone, dengan laporan menunjukkan pangkalan itu rusak parah. Pada saat itu, militer AS menyalahkan milisi Syiah yang didukung Iran atas serangan itu.



Sementara IS telah melihat hampir semua keuntungan militernya sejak 2014 digulung kembali oleh intervensi Suriah, Rusia, dan Barat, beberapa pejuangnya tetap aktif, dan secara berkala bentrok dengan banyak faksi yang menentang mereka. Salah satu bentrokan tersebut dilaporkan terjadi di Suriah timur minggu ini ketika pasukan Kurdi – yang bersekutu dengan Barat – mengklaim membunuh lima pejuang ISIS dengan bantuan dukungan udara koalisi.



Sementara misi Inggris menyangkut penghancuran IS, dia tidak memiliki kontak diplomatik dengan pemerintah Presiden Bashar Assad, yang militernya juga memerangi teroris. Inggris terus menuduh Assad melakukan kejahatan perang dan kekejaman, dan telah menempatkan sanksi pada pemerintahnya saat bekerja dengan kelompok pemberontak yang menentang pemerintahannya. [IT/r]