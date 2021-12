Senator Republik Memblokir Pengesahan RUU Pendanaan Iron Dome untuk Keempat Kalinya

IslamTimes - Senator Republik Rand Paul memblokir permintaan keempat berturut-turut oleh Demokrat pada hari Rabu (15/12) untuk meloloskan undang-undang yang memberikan $ 1 miliar dana tambahan untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome entitas Zionis.

Seperti yang dia katakan sebelumnya saat dia memblokir langkah persetujuan dengan suara bulat dalam dua bulan terakhir, Paul bersikeras bahwa dana tersebut berasal dari $6 miliar dalam usulan bantuan AS ke Afghanistan.Demokrat mendapat kecaman dari kelompok-kelompok pro-Zionis Israel pada awal Oktober setelah kepemimpinan DPR secara singkat menunda pemungutan suara atas RUU tersebut di tengah tentangan dari segelintir anggota progresif. Namun, dana tersebut terus mengalir sangat banyak 420-9-2, pindah ke Senat, di mana sejak itu ditahan oleh Paul.RUU pendanaan Iron Dome kemungkinan akan membutuhkan pemungutan suara, seperti yang terjadi di DPR. Sebuah sumber Senat mengatakan kepada Jewish Insider bahwa mungkin harus menunggu hingga Februari, ketika undang-undang tersebut dapat ditambahkan ke paket pengeluaran omnibus.Setelah RUU itu disetujui oleh Senat, RUU itu akan dibawa ke Presiden AS Joe Biden untuk ditandatangani. Presiden AS telah berjanji untuk menyetujui pendanaan tersebut. [IT/r]