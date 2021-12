Negosiator Iran: E3 Akhirnya Setuju Untuk Menerima Sudut Pandang Iran sebagai Dasar untuk Pembicaraan yang Serius dan Berorientasi Hasil 

IslamTimes - Kepala perunding Iran Ali Baqeri Kani mengatakan tiga pihak Eropa dalam kesepakatan nuklir 2015, juga dikenal sebagai E3, sangat setuju untuk menerima sudut pandang Tehran sebagai dasar untuk pembicaraan "serius, berorientasi pada hasil" saat putaran terakhir diskusi di Wina mendekati berakhir.

Baqeri Kani memberi pengarahan kepada wartawan pada hari Jumat (17/12), pada akhir putaran ketujuh pembicaraan di ibukota Austria Wina antara Iran dan lima penandatangan yang tersisa untuk kesepakatan nuklir multilateral, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi [JCPOA], yang bertujuan untuk menghapus sanksi AS yang dikenakan pada Tehran dan menyelamatkan perjanjian.Dia mengatakan kecepatan mencapai kesepakatan tergantung pada kehendak pihak yang berlawanan, menambahkan, "Jika pihak lain menerima pandangan dan posisi rasional Republik Islam Iran, putaran baru pembicaraan bisa menjadi yang terakhir dan kita bisa melakukannya untuk mencapai kesepakatan dalam waktu sesingkat mungkin."Senior itu menambahkan bahwa Iran dan kelompok negara-negara P4+1 mencapai “dua dokumen baru untuk pembicaraan baik tentang masalah sanksi dan masalah nuklir,” mengacu pada larangan yang diberlakukan AS terhadap Iran setelah menarik diri dari kesepakatan dan langkah pembalasan yang diambil Tehran dari perjanjian itu.Dia menekankan bahwa putaran baru pembicaraan Wina akan dimulai dalam waktu dekat berdasarkan teks-teks baru yang menggabungkan sudut pandang dan posisi Iran.Baqeri Kani, yang juga menjabat sebagai wakil menteri luar negeri untuk urusan politik, mencatat bahwa mengingat pembentukan pemerintahan baru di Iran, tim perunding baru negara itu telah membawa sikap dan pandangannya sendiri ke Wina.Namun, pada saat yang sama, tim perunding Iran yang baru mempertimbangkan posisi, pandangan, amandemen, dan proposal yang diajukan oleh mantan rekan Iran selama enam putaran pembicaraan sebelumnya di Wina serta draf yang telah disiapkan hingga waktu itu dan “memasukkannya ke dalam dokumen negosiasi yang kami sampaikan ke pihak lain,” tambahnya.“Secara khusus, dua dokumen penting untuk negosiasi. Salah satunya terkait dengan penghapusan sanksi yang menjadi prioritas utama dalam agenda tim perunding Republik Islam Iran,” kata ketua perunding.Dia mengatakan penghapusan sanksi bukan hanya prioritas bagi Iran, tetapi pihak lain, termasuk beberapa anggota P4+1, seperti China, secara eksplisit mengumumkan dalam diskusi bahwa prioritas mereka selaras dengan prioritas Tehran.Selama pembicaraan terakhir berlangsung di Wina, diplomat senior dan pakar Iran dan kelompok negara P4+1 mengadakan beberapa sesi tentang penghapusan sanksi dan bertukar sejumlah dokumen tentang pandangan kedua belah pihak. tentang amandemen atau perubahan yang harus dibuat dalam teks akhir Baqeri Kani berkata, menambahkan, “Kami menerima dokumen terbaru tentang penghapusan sanksi hari ini.”Ditanya apakah kedua belah pihak telah berhasil mempersempit perbedaan mereka, diplomat senior itu mengatakan Iran mengumumkan sikapnya terhadap penghapusan sanksi dan masalah nuklir dalam dua dokumen, tetapi “pihak Eropa pada awalnya enggan menerima pandangan Republik Islam Iran sebagai dasar pembicaraan.”Dia mengatakan para penandatangan JCPOA Eropa - Inggris, Prancis dan Jerman - memberikan tekanan pada Iran pada awalnya untuk membuatnya mundur dari posisinya dan bersikeras bahwa negosiasi harus bergerak maju dalam kerangka enam putaran pembicaraan Wina sebelumnya.Dihadapkan dengan perlawanan Iran dan argumen logis, pihak yang berlawanan akhirnya setuju untuk menerima posisi Iran sebagai "dasar untuk negosiasi yang serius dan berorientasi pada hasil", pejabat senior itu menambahkan.Dia mengkritik E3 karena gagal menghadirkan inisiatif konstruktif khusus selama pembicaraan, dengan mengatakan, “Mereka sebelumnya mengumumkan bahwa mereka memiliki proposal dan inisiatif pada beberapa topik, termasuk masalah jaminan, tetapi kami tidak menerima proposal atau inisiatif dari mereka selama putaran ini. pembicaraan.”Kepala perunding Iran menjelaskan bahwa pembicaraan dihentikan pada hari Jumat karena kedua belah pihak sepakat berdasarkan negosiasi di masa depan, mencatat bahwa mereka akan melanjutkan putaran baru dengan diskusi serius tentang teks yang telah disepakati oleh semua tim perunding.Baqeri Kani mengatakan putaran baru pembicaraan akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan, menambahkan bahwa negosiasi akan dimulai berdasarkan JCPOA dan “tidak ada dasar lain yang diumumkan oleh siapa pun dan akan diterima oleh siapa pun.”Iran dan lima pihak yang tersisa dalam JCPOA melanjutkan pembicaraan di Wina pada 29 November setelah jeda lima bulan, menandai putaran pertama negosiasi di bawah pemerintahan Presiden Ebrahim Raisi dan putaran ketujuh secara keseluruhan.Republik Islam menyatakan bahwa kehadirannya dalam pembicaraan dimaksudkan untuk menghapus sanksi AS, yang pada gilirannya akan mengamankan kembalinya AS ke kesepakatan nuklir.AS, yang tidak diizinkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pembicaraan sebagai akibat dari penarikan 2018 dari JCPOA, mengklaim bahwa dia bersedia untuk membatalkan penarikan dan mencabut kebijakan “tekanan maksimum” terhadap Iran.Iran berpendapat bahwa tanggung jawab ada pada Washington untuk kembali ke kesepakatan nuklir setelah menghapus sanksi ilegal dan menawarkan jaminan bahwa mereka tidak akan keluar dari pakta itu lagi. [IT/r]