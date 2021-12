Pejabat Tinggi Keamanan: Keluarnya AS dari Kesepakatan Nuklir Iran 'Bencana'

IslamTimes - Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengecam keras pemerintahan presiden sebelumnya Donald Trump atas "bencana" penarikan dari kesepakatan nuklir Iran 2015, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).

Sullivan membuat pernyataan di sebuah acara yang diselenggarakan oleh Dewan Hubungan Luar Negeri pada hari Jumat (17/12) ketika putaran ketujuh pembicaraan di Wina yang bertujuan untuk menghidupkan kembali JCPOA selesai.Dia mengatakan beberapa hari terakhir telah membawa “beberapa kemajuan” di meja perundingan, tetapi Tehran telah “memacu” program nuklirnya sejak Washington menarik diri dari perjanjian pada 2018 di bawah Trump.“Membawa kembali program itu ke dalam kotak melalui kembalinya kepatuhan bersama terhadap JCPOA telah terbukti lebih sulit sepanjang tahun ini daripada yang ingin kita lihat,” tambahnya. “Dan kami membayar upah dari keputusan bencana untuk meninggalkan kesepakatan pada 2018.”Sullivan lebih lanjut mengatakan bahwa pembicaraan Wina “tidak berjalan dengan baik dalam arti bahwa kita belum memiliki jalan kembali ke JCPOA."Komentar tersebut menggemakan pernyataan Menteri Luar Negeri Antony Blinken, yang sebelumnya mengakui bahwa mengabaikan JCPOA “mengisolasi” Amerika Serikat, bukan Republik Islam.Blinken juga mengatakan bahwa kampanye tekanan maksimum AS terhadap Iran hanya mendorong negara itu untuk "secara tak terhindarkan membangun kembali program nuklir yang telah dimasukkan ke dalam perjanjian."Trump secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut oleh perjanjian itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".Setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran memutuskan untuk melepaskan beberapa pembatasan pada program energi nuklirnya, menggunakan hak hukumnya di bawah JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraknya jika tidak ada kinerja oleh sisi lain.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah menyuarakan kesediaan untuk mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh.Utusan dari Iran dan kelompok negara P4+1 — Inggris, Prancis, Rusia, dan China plus Jerman — memulai negosiasi di ibu kota Austria pada bulan April dalam upaya untuk menghidupkan kembali JCPOA. [IT/r]