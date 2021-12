IslamTimes - Selama masa kepresidenannya, Trump mempertahankan hubungan yang hangat dengan Zionis Israel. Antara lain, dia mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Zionis Israel yang "tidak terbagi", meskipun Yerusalem Timur dianggap sebagai "Wilayah Pendudukan Palestina" oleh PBB.

Trump telah mengatakan bahwa "tidak ada yang berbuat lebih banyak untuk Zionis Israel" daripada yang dia lakukan.Mantan Presiden AS Donald Trump mengklaim dalam sebuah wawancara pada hari Jumat (17/12) bahwa orang-orang Yahudi di AS "tidak menyukai Zionis Israel atau tidak peduli dengan Zionis Israel."Trump, yang secara luas didukung oleh pemilih evangelis kulit putih selama kampanye pemilihan 2016 dan 2020, mencatat bahwa “orang Kristen evangelis lebih mencintai Zionis Israel daripada orang Yahudi di negara ini.”Sementara itu, komunitas Yahudi, serta Muslim, Buddha dan Hindu, secara tradisional lebih cenderung memilih kandidat Demokrat, seperti Hillary Clinton dan Joe Biden, menurut jajak pendapat.Trump mengingat ayahnya, seorang pengembang real estate perumahan, “sangat dekat dengan banyak orang Yahudi, karena itu adalah real estate Brooklyn, Brooklyn dan Queens.”“Banyak teman Yahudi, cinta yang besar dari Zionis Israel, yang telah hilang selama bertahun-tahun untuk orang-orang di Amerika Serikat. Saya harus jujur, ini adalah hal yang sangat berbahaya yang terjadi," kata Trump. “Dulu Zionis Israel memiliki kekuasaan mutlak atas Kongres, dan hari ini saya pikir justru sebaliknya.”Dia juga mengecam Joe Biden dan Barack Obama, yang masih "mendapatkan banyak suara dari orang-orang Yahudi."“Maksud saya, Anda melihat The New York Times. The New York Times membenci Zionis Israel. Benci mereka. Dan mereka adalah orang-orang Yahudi yang menjalankan The New York Times, maksud saya keluarga Sulzberger,” kata mantan presiden itu, merujuk pada keluarga yang telah mengoperasikan surat kabar itu selama lebih dari satu abad.Kutipan baru dari Trump ke @BarakRavid: Kebanyakan orang Yahudi AS tidak mencintai Israel. Eksklusif untuk podcast Unholy@Freedland pic.twitter.com/Hv4joYkbCN— Yonit Levi (@LeviYonit) 17 Desember 2021Pernyataannya dikritik habis-habisan oleh Kongres Yahudi Amerika, yang mengatakan Trump “memicu stereotip berbahaya tentang orang Yahudi.”Mengapa Tuan Trump sekali lagi memicu stereotip berbahaya tentang orang Yahudi?Dukungan masa lalunya untuk Zionis Israel tidak memberinya izin untuk lalu lintas di kiasan antisemit radioaktif - atau menjajakan kesimpulan tak berdasar tentang ikatan tak terputus yang mengikat orang Yahudi Amerika ke Israel.Cukup! https://t.co/RueucblSwu— Komite Yahudi Amerika (@AJCGlobal) 17 Desember 2021Sementara itu, Trump sebagai presiden mengadopsi kebijakan yang agak pro-Zionis Israel yang menghadapi reaksi dari dunia Arab. [IT/r]