China Tingkatkan Impor Minyak Mentah dari Iran

IslamTimes - China telah meningkatkan impor minyak mentah Iran selama November setelah penyuling independen diberikan kuota impor tambahan untuk tahun 2021, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat (17/12), mengutip perusahaan intelijen pasar Kpler.

Menurut Kepler, China mengimpor sekitar 18 juta barel minyak mentah Iran pada bulan tersebut, setara dengan sekitar 600.000 barel per hari.Seperti diberitakan, impornya hampir 40 persen lebih banyak dari Oktober dan volumenya terbesar sejak Agustus.Penyulingan independen China, yang dikenal sebagai teko, bersiap untuk membeli sebelum akhir tahun karena mereka berusaha menggunakan alokasi impor baru yang mereka terima pada pertengahan Oktober. Itu menempatkan minyak ESPO Rusia dari Timur Jauh, yang biasanya membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk dikirim, dan minyak mentah Iran yang disimpan di kapal-kapal dari China dan sekitar Singapura dan Malaysia menjadi sorotan.Volume keseluruhan minyak mentah dan kondensat yang disimpan di laut lepas kawasan utama Asia turun ke level terendah sejak September hingga 9 Desember, menurut Kpler, yang memperkirakan bahwa lebih dari setengah minyak dalam penyimpanan terapung berasal dari Iran dan Venezuela.Teko memiliki fleksibilitas untuk membeli minyak Iran karena banyak yang tidak memiliki kesepakatan jangka panjang dengan produsen Asia Barat lainnya, tidak seperti penyulingan Asia lainnya. Independen membeli kargo melalui pihak ketiga yang biasanya tidak memiliki aset apa pun di Amerika.China telah berulang kali menentang sanksi AS terhadap Iran dan menuduh Washington melampaui yurisdiksinya.Awal bulan ini, Menteri Perminyakan Iran Javad Oji mengatakan penjualan minyak negara itu pada tahun kalender Iran saat ini (dimulai pada 21 Maret) telah meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya.“Kementerian Perminyakan telah menerbitkan laporan penjualan minyak serta ekspor produk gas alam dan petrokimia selama 100 hari terakhir, yang jumlahnya meningkat drastis dibandingkan tahun lalu,” kata Oji.Dalam pertemuan dengan anggota Komite Energi Parlemen pada pertengahan November, Oji mengatakan bahwa jendela baru telah dibuka untuk penjualan minyak negara dengan menggunakan kapasitas yang ada dan kementerian telah mencapai keberhasilan baru dalam hal ini.Kembali pada bulan September, menteri mengatakan kementeriannya bertekad untuk meningkatkan ekspor minyak negara itu meskipun ada sanksi AS, menambahkan bahwa penggunaan sanksi minyak sebagai “alat politik” akan merugikan pasar.“Ada keinginan kuat di Iran untuk meningkatkan ekspor minyak meskipun ada sanksi AS yang tidak adil dan ilegal; Saya berjanji bahwa hal-hal baik akan terjadi mengenai penjualan minyak Iran dalam beberapa bulan mendatang,” kata Oji kepada TV nasional. [IT/r]