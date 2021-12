Dokumen Pentagon Mengungkapkan Kematian Warga Sipil dalam Perang AS di Timur Tengah 'Dikurangi Secara Drastis'

IslamTimes - Dokumen-dokumen Pentagon yang baru diperoleh mengungkapkan bahwa kampanye udara militer AS di Timur Tengah telah ditandai dengan “kecacatan intelijen yang mendalam dan merenggut nyawa ribuan warga sipil, termasuk banyak anak-anak, tanpa pertanggungjawaban."

Menurut sebuah laporan — seri pertama dari dua bagian — yang diterbitkan oleh New York Times pada hari Sabtu (18/12), kumpulan dokumen rahasia yang mencakup lebih dari 1.300 laporan tentang korban sipil melemahkan klaim Washington tentang serangan udara dengan drone “semua melihat”, serangan presisi dan bom pintar.The Times mengatakan pasukan AS melakukan lebih dari 50.000 serangan udara di Afghanistan, Irak dan Suriah selama periode lima tahun.Dalam menyusun laporannya, surat kabar harian itu mengatakan wartawannya telah "mengunjungi lebih dari 100 lokasi korban dan mewawancarai sejumlah penduduk yang masih hidup dan pejabat Amerika saat ini dan mantan pejabat."Sementara beberapa kasus yang disebutkan oleh Times sebelumnya telah dilaporkan, dikatakan penyelidikannya menunjukkan bahwa jumlah kematian warga sipil telah "dikurangi secara drastis."Di antara tiga kasus yang dikutip adalah pengeboman 19 Juli 2016 yang diklaim sebagai benteng kelompok teroris Daesh di Suriah utara. Laporan awal menuduh bahwa 85 gerilyawan tewas dalam serangan itu. Sebaliknya, korban tewas adalah 120 petani dan penduduk desa lainnya.Contoh lain adalah serangan November 2015 di kota Ramadi Irak tengah, yang terletak sekitar 110 kilometer (68 mil) barat ibukota, Baghdad, setelah seorang pria terlihat menyeret “benda berat yang tidak diketahui.” "Objek", sebuah tinjauan ditemukan, adalah seorang anak, yang tewas dalam serangan udara.Sebelum melancarkan serangan udara, militer AS harus menavigasi protokol yang rumit untuk memperkirakan dan meminimalkan kematian warga sipil.“Dalam laporan investigasi, para penargetan dan ahli senjata menggambarkan perhitungan yang akhirnya membawa malapetaka yang diambil untuk memenangkan persetujuan atas serangan itu,” kata surat kabar itu.Misalnya, ketika kerumunan orang yang bergegas ke lokasi serangan bom mungkin bisa disalahartikan sebagai militan, bukan calon penyelamat.Kadang-kadang, Times mengatakan, "Orang-orang dengan sepeda motor yang bergerak 'dalam formasi', menunjukkan 'tanda' serangan yang akan segera terjadi, hanyalah pria-pria yang mengendarai sepeda motor."Surat kabar itu menambahkan bahwa janji transparansi dan akuntabilitas secara teratur tidak terpenuhi.“Tidak ada satu pun catatan yang diberikan termasuk temuan kesalahan atau tindakan disipliner,” lapor surat kabar itu.Mencoba untuk membenarkan kematian warga sipil, Kapten Bill Urban, juru bicara teroris Komando Pusat AS (CENTCOM), mengatakan kepada Times bahwa “bahkan dengan teknologi terbaik di dunia, kesalahan bisa terjadi, baik berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau salah tafsir informasi. . Dan kami mencoba belajar dari kesalahan itu.”Bulan lalu, New York Times, mengutip sumber anonim dan dokumen rahasia, menerbitkan sebuah laporan yang mengatakan serangan udara Amerika sebelumnya pada Maret 2019 menghantam “kerumunan besar wanita dan anak-anak yang berkerumun di tepi sungai” di dekat kota Baghuz, dan mungkin telah mengakibatkan insiden korban sipil terbesar Pentagon di Suriah.“Tanpa peringatan, sebuah jet serang F-15E Amerika melesat melintasi bidang penglihatan definisi tinggi drone dan menjatuhkan bom seberat 500 pon ke kerumunan, menelannya dalam ledakan yang menggetarkan. Saat asap menghilang, beberapa orang terhuyung-huyung mencari perlindungan. Kemudian sebuah jet yang melacak mereka menjatuhkan satu bom seberat 2.000 pon, lalu yang lain, menewaskan sebagian besar yang selamat, ”tulis Times. [IT/r]