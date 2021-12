Iran: Jeda Pembicaraan Wina Keputusan Bersama

Saeed Khatibzadeh, Iranian Foreign Ministry spokesperson

IslamTimes - Iran menolak klaim oleh tiga anggota Eropa dari kesepakatan nuklir bahwa jeda singkat dalam pembicaraan Wina hanya dituntut oleh Tehran, menggambarkannya sebagai keputusan kolektif.

"Meskipun klaim pihak Barat tentang permintaan Iran untuk jeda dalam pembicaraan (Wina), negara-negara ini dan anggota G4+1 lainnya (Rusia, China, Inggris dan Prancis plus Jerman) tahu betul bahwa jadwal waktu ini adalah hasil dari) kesepakatan bersama yang telah dibuat dengan memperhatikan libur Natal dan Tahun Baru pihak Eropa," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Saeed Khatibzadeh, Sabtu (18/12).Dia menambahkan bahwa itu bukan pertama kalinya partai-partai Barat terpaksa memutarbalikkan kenyataan dan menyebarkan disinformasi, menolak klaim terbaru mereka sebagai "tidak realistis".Khatibzadeh menggarisbawahi bahwa tiga pihak Eropa dalam perjanjian nuklir multilateral, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), mungkin telah berusaha untuk memenuhi permintaan mereka sebelumnya untuk kembali lebih awal ke ibu kota mereka dengan membuat pernyataan yang "tidak realistis" seperti itu.Juru bicara Iran mendesak trio Eropa untuk menunjukkan keseriusan dan tekad untuk berkontribusi pada kemajuan pembicaraan, alih-alih bersikeras pada “permainan menyalahkan yang lemah dan tidak berguna”.Pernyataan Khatibzadeh muncul setelah diplomat senior Eropa pada hari Jumat mengklaim bahwa mereka kecewa dengan keputusan Iran untuk meminta jeda dalam pembicaraan Wina di tengah apa yang mereka gambarkan sebagai "kemajuan teknis".Iran dan lima pihak yang tersisa dalam JCPOA -- Inggris, Jerman, Prancis, Rusia, dan China -- melanjutkan pembicaraan di Wina pada 29 November setelah jeda lima bulan, menandai putaran pertama perundingan di bawah pemerintahan Presiden Seyed Ebrahim Rayeesi dan ketujuh secara keseluruhan.Selama putaran ketujuh pembicaraan Wina, Iran mempresentasikan dua rancangan teks yang membahas, secara terpisah, penghapusan sanksi AS dan kembalinya Iran ke komitmen nuklirnya di bawah JCPOA. Tehran juga mengatakan sedang mempersiapkan draf teks ketiga tentang verifikasi penghapusan sanksi.Iran dan kelompok negara-negara G4+1 melanjutkan pembicaraan di ibu kota Austria pada 9 Desember setelah dihentikan sementara pada 3 Desember, ketika para peserta kembali ke ibu kota mereka untuk konsultasi tambahan mengenai dua rancangan proposal yang diajukan Tehran.Sebagai putaran ketujuh diskusi di Wina berakhir pada hari Jumat (17/12), kepala perunding Iran Ali Baqeri Kani mengatakan tiga pihak Eropa untuk JCPOA, juga dikenal sebagai E3, sangat setuju untuk menerima sudut pandang Tehran sebagai dasar untuk pembicaraan "serius, berorientasi pada hasil". .Dia menambahkan bahwa kecepatan mencapai kesepakatan tergantung pada kehendak pihak yang berlawanan, menambahkan, "Jika pihak lain menerima pandangan dan posisi rasional Republik Islam Iran, putaran baru pembicaraan dapat menjadi yang terakhir dan kami dapat mencapai kesepakatan dalam waktu sesingkat mungkin."Dia mengkritik E3 karena gagal menyajikan inisiatif konstruktif spesifik selama pembicaraan, dengan mengatakan, “Mereka sebelumnya mengumumkan bahwa mereka memiliki proposal dan inisiatif tentang beberapa topik, termasuk masalah jaminan, tetapi kami tidak menerima proposal atau inisiatif dari mereka selama putaran pembicaraan ini. .”JCPOA ditinggalkan oleh mantan Presiden AS Donald Trump pada Mei 2018. Trump kemudian menargetkan ekonomi Iran dengan apa yang disebutnya kampanye "tekanan maksimum", yang gagal memaksa Iran untuk merundingkan "kesepakatan baru".Pembicaraan Wina bertujuan untuk menghapus sanksi terhadap Iran dan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir. [IT/r]