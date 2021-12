Presiden: Sanksi Memperkuat Keinginan Iran untuk Membuat Kemajuan

IslamTimes - Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi mengatakan bahwa bangsanya bertekad untuk membuat lebih banyak kemajuan meskipun ada sanksi dan tekanan keras dari AS dan negara-negara barat lainnya.

“Saya yakin sanksi dan hambatan tidak akan pernah menghentikan kami, tetapi itu membuat kami lebih bertekad dalam (membuat) kemajuan,” kata Raisi di provinsi Yazd, Provinsi Tengah.Dia menambahkan bahwa ekspor minyak Iran yang meningkat dan kemampuannya yang meningkat untuk memulihkan hasil ekspor adalah tanda bahwa negara itu telah berada di jalur yang benar untuk menghadapi sanksi AS selama tiga tahun terakhir.“Dan hari ini kita menyaksikan dampak dari kepercayaan ini dalam bentuk beberapa relaksasi dalam ekspor minyak dan pemulihan pendapatannya,” kata Raisi .Komentar itu muncul di tengah laporan berulang yang menunjukkan bahwa Iran telah berhasil meningkatkan pengiriman minyak mentahnya ke Asia dan tempat lain dalam beberapa bulan terakhir meskipun ada sanksi yang dijatuhkan oleh AS yang memberlakukan denda berat pada pembeli minyak dari Iran.Awal bulan ini, Raisi mengatakan bahwa negara itu telah membuat kemajuan dalam mengekspor minyak dan produk dan memperoleh pendapatan meskipun sanksi kejam AS, menambahkan bahwa ekonomi tidak akan terikat dengan negosiasi Wina.Rayeesi mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mengikat ekonomi dan kehidupan masyarakat dengan negosiasi Wina.“Sumber devisa yang tersedia dalam kondisi baik dan tidak seperti hari-hari pertama kami menjabat, kami tidak khawatir dengan situasi tersebut,” tambahnya.“Penjualan minyak juga dalam kondisi baik meskipun ada ancaman dan sanksi, dan ekspor minyak dan kondensat meningkat,” kata Raisi.Terlepas dari semua masalah, upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan negara dan ekspor minyak dan kondensat, karena jumlah ekspor telah meningkat 40% selama periode ini, katanya."Setelah kunjungan ke Tajikistan, volume pertukaran ekonomi dengan negara itu meningkat tiga kali lipat," kata Rayeesi.Kantor bea cukai Iran mengumumkan bulan lalu bahwa ekspor negara itu ke anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi (ECO) telah meningkat 60% dalam 7 bulan terakhir dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Iran telah mempertahankan surplus perdagangan sebesar $2,8 miliar dengan anggota ECO dalam tujuh bulan hingga akhir Oktober, kata Juru Bicara kantor bea cukai Rouhollah Latifi.Dia menambahkan bahwa ekspor Iran ke blok ECO 10-anggota telah berjumlah lebih dari $6 miliar dalam tujuh bulan hingga 22 Oktober, meningkat 60% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.Latifi mengatakan nilai ekspor ke negara-negara ECO selama periode tersebut telah melampaui angka yang terlihat sebelum virus corona menghantam perdagangan di kawasan itu pada 2019.Dia mengatakan ekspor ke Turki bertanggung jawab atas 56% dari semua pengiriman yang dikirim ke blok ECO senilai hampir $3,4 miliar. Ekspor ke Afghanistan dan Pakistan masing-masing mencapai $1,12 miliar dan lebih dari $655 juta, tambah pejabat itu.Mengenai Impor dari ECO, Latifi mengatakan bahwa pengiriman telah meningkat sebesar 31% YoY di bulan Maret-Oktober menjadi lebih dari $3,3 miliar dengan Turki menjadi pemasok terbesar sebesar $2,861 miliar. [IT/r]