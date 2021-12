Pensiunan Jenderal Israel: Dalam Kasus Perang Habis-habisan, Israel Akan Dihantam dengan 3.000 Rudal Per Hari

IslamTimes - Seorang pensiunan jenderal Zionis Israel telah memperingatkan bahwa militer Zionis Israel tidak siap untuk perang di masa depan, memprediksi bahwa rezim akan dipukul dengan 3.000 rudal sehari jika perang habis-habisan pecah.

Dalam skenario yang paling mengerikan, kelompok pro-Iran di Suriah, Yaman, dan Irak, serta Hamas di Jalur Gaza, akan meluncurkan rudal dan drone ke Zionis Israel, sehingga jumlah rata-rata rudal yang ditembakkan ke rezim akan mencapai 3.000 per hari. hari, MivzakLive News mengutip Yitzhak Brik mengatakan pada hari Sabtu (19/12).Brik dalam beberapa kesempatan memperingatkan bahwa militer rezim Zionis Israel tidak siap untuk perang multi-front.Bulan lalu, dia mengatakan pernyataannya tentang kelemahan mendalam tentara Zionis Israel dan fakta bahwa rezim sedang menurun bukanlah ledakan kemarahan, tetapi cukup benar karena ada fakta tak terbantahkan yang tidak dapat diabaikan.“Perang baru akan membawa kita kembali ke bertahun-tahun yang lalu. Kesulitan-kesulitan yang kita alami selama perang-perang sebelumnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dampak dari konfrontasi di masa depan,“ pendapatnya.Kembali pada bulan Mei, setelah perang 11 hari rezim Israel di Jalur Gaza, pensiunan jenderal Zionis Israel mengatakan "keyakinan kemenangan Angkatan Udara dalam perang apa pun hancur total" karena perang, di mana lebih dari 4.000 roket ditembakkan. ditembakkan oleh kelompok perlawanan yang berbasis di Gaza menuju wilayah yang diduduki Zionis Israel.“Para pemimpin Zionis Israel harus kembali sadar dan segera bertemu dalam sesi dialog untuk membuat keputusan guna mempersiapkan tentara menghadapi perang multi-front dan membentuk keyakinan keamanan modern,” katanya.Perang Gaza dimulai pada 10 Mei dan berlangsung hingga 21 Mei, ketika rezim Zionis Israel mengumumkan gencatan senjata sepihak, yang diterima, melalui mediasi Mesir, oleh kelompok-kelompok perlawanan.Perang itu dipicu oleh kekerasan Israel selama berminggu-minggu di al-Quds terhadap jamaah Palestina di masjid al-Aqsa dan upaya rezim untuk mencuri lebih banyak tanah Palestina di lingkungan Sheikh Jarrah.Dalam sambutan terakhirnya, Brik lebih lanjut mengatakan perang multi-front akan menyebabkan kekerasan antara orang Arab dan non-Arab di kota-kota dan daerah campuran, menambahkan bahwa “jumlah korban diperkirakan akan besar, bersama dengan penghancuran bangunan, kota-kota besar, dan infrastruktur di seluruh negeri.”Dia menyatakan bahwa para jenderal tentara Israel telah mengabaikan masalah ini selama bertahun-tahun dengan asumsi bahwa “Hizbullah tidak akan berani menembakkan roket ke arah kami karena kami akan mengembalikan Lebanon ke Zaman Batu.”Pernyataan itu muncul ketika rezim Tel Aviv telah meningkatkan retorika anti-Iran dalam upaya untuk menggagalkan negosiasi antara Tehran dan lima kekuatan dunia, yang telah berlangsung di ibu kota Austria dengan tujuan menghapus sanksi ilegal yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat pada Iran dan memulihkan kesepakatan nuklir yang ditandatangani antara Iran dan kekuatan dunia pada tahun 2015.Pada tahun 2015, Zionis Israel secara intens melobi di AS terhadap penandatanganan kesepakatan nuklir, yang secara resmi disebut Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA). Pada tahun 2018, kampanye berkelanjutan rezim terhadap JCPOA adalah salah satu alasan di balik penarikan AS dari perjanjian di bawah mantan Presiden Donald Trump. Zionis Israel juga dengan keras menentang pembicaraan saat ini di Wina untuk mengembalikan kesepakatan ke bentuk aslinya.Entitas pendudukan telah memperingatkan sekutunya bahwa mereka akan “mengambil tindakan sendiri” jika JCPOA kembali ke jalurnya dalam bentuk aslinya dan tanpa mendapatkan konsesi baru dari Iran.Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett mengatakan bulan lalu bahwa "kami akan mempertahankan kebebasan bertindak kami" dan akan belajar dari kesalahan dengan "tidur saat bertugas" setelah kesepakatan nuklir ditandatangani antara Iran dan enam kekuatan dunia.Menteri urusan militer Zionis Israel, Benny Gantz, mengumumkan selama kunjungan ke AS bahwa ia telah memerintahkan tentara Zionis Israel untuk mempersiapkan kemungkinan serangan militer terhadap Iran.Pada hari Sabtu, The New York Times melaporkan bahwa beberapa pejabat dan pakar militer Israel saat ini dan mantan mengatakan rezim tidak memiliki kemampuan untuk bertindak atas ancamannya meluncurkan serangan terhadap situs nuklir di Iran, karena Republik Islam telah secara signifikan mempromosikan kemampuan pertahanannya.“Setiap serangan terhadap Iran juga kemungkinan akan memicu serangan balasan dari Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Gaza, sekutu Iran yang akan mencoba memaksa Israel untuk berperang di beberapa front secara bersamaan,” artikel tersebut mempertahankan.“Kemampuan pertahanan Iran juga jauh lebih kuat daripada tahun 2012, ketika Zionis Israel terakhir secara serius mempertimbangkan untuk menyerang. Situs nuklirnya diperkuat lebih baik dan memiliki lebih banyak rudal permukaan-ke-permukaan yang dapat diluncurkan dengan cepat dari terowongan,” tambahnya.Para komandan tinggi Iran juga telah menolak ancaman intensif rezim Tel Aviv terhadap Republik Islam, dengan mengatakan bahwa entitas pendudukan tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Tehran dan bahwa “ancaman kosong” terhadap Republik Islam berasal dari “ketakutan dan kengeriannya.”Di sisi lain, beberapa pengamat percaya bahwa ancaman kosong Zionis Israel terhadap Iran dan klaimnya bahwa Republik Islam sedang mengembangkan senjata nuklir adalah karena ketakutannya terhadap perkembangan ekonomi Iran.“Jika kesepakatan dapat dicapai mengenai masalah ini, dan semua sanksi ekonomi dicabut, Iran akan menjadi, hampir dalam semalam, kekuatan ekonomi,” kata sebuah artikel yang diterbitkan oleh The New Arab pada hari Jumat (17/12).“Penduduknya berpendidikan tinggi, maju secara teknis, dan memiliki jiwa kewirausahaan dan kecerdasan. Selain itu, Iran akan memiliki potensi besar untuk mengeksploitasi sumber daya minyaknya, yang akan menggerakkan pembangunan ekonomi dan infrastruktur,” tulis artikel tersebut.Dia juga menyatakan bahwa Iran adalah "masalah yang dibuat-buat" dan meminta masyarakat internasional untuk melihat melalui strategi Zionis Israel untuk menciptakan momok dan berhenti memanjakan rezim. [IT/r]