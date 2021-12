Laporan: Mantan Kepala Mossad Cohen Berbagi Info Rahasia Dengan Pramugari, Klaim Suaminya  

Yossi Cohen, Former head of Israeli intelligence.jpg

IslamTimes - Mantan kepala badan intelijen Zionis Israel Mossad, Yossi Cohen, mengungkapkan rahasia negara kepada seorang pramugari yang berselingkuh dengannya, serta kepada suaminya, saluran televisi Israel Channel 13 melaporkan pada hari Minggu (19/12).

Setelah mengundurkan diri sebagai mata-mata utama Negara Yahudi, Cohen membuat beberapa pernyataan profil tinggi. Secara khusus, dia mengisyaratkan bahwa Mossad meledakkan fasilitas nuklir sentrifugal bawah tanah Iran di Natanz, di mana dia dihukum dan menjadi sasaran penyelidikan atas pelanggaran etika profesional.Menurut sebuah TV khusus, penyelidikan penuh yang diharapkan akan ditayangkan perdana pada hari Selasa (21/12) dalam bahasa Ibrani, perselingkuhan Cohen dimulai pada akhir 2018 dan membuatnya membual kepada pasangan tentang fakta sensitif yang berbeda dari operasi agen mata-mata di seluruh dunia, serta memberi mereka informasi tentang perjalanan luar negerinya.“Dia menceritakan banyak cerita, termasuk tentang Mossad,” Guy Shiker, suami pramugari mengatakan kepada outlet tersebut, per terjemahan The Times of Israel. "Dia pengomel. Dia mulai memberitahuku bahwa Mossad sedang 'duduk' di atas seorang dokter pemimpin Arab yang terkenal."Suami pramugari mengklaim bahwa Cohen juga mengungkapkan wawasan tentang pendekatan manajemennya, khususnya, bahwa dia diduga memecat enam pejabat tinggi agensi dalam 10 hari pertama di posnya, "karena mereka tidak setia pada sistem.""Mereka tidak baik. Mereka mengira saya adalah sahabat mereka ketika kami setara. Saat saya ditunjuk [saya memecat mereka], tanpa ampun," kata Cohen kepada Shiker.Lebih dari cerita, sang suami berbagi dengan saluran bahwa Cohen akan mengirim teks istrinya di mana dia menyebutnya sebagai "putri saya" dan "kecantikan saya.""Kamu mencintai istrimu, dia mencintaimu, kamu menghancurkan sebuah keluarga sekarang," kata Shiker kepada kepala mata-mata itu.Menurut Times of Israel, sebagai tanggapan atas tuduhan tersebut, Cohen menyatakan bahwa dia tidak pernah membocorkan materi rahasia atau rahasia keamanan.Tuduhan terbaru tidak sepenuhnya baru, karena mantan mata-mata itu dituduh membocorkan rahasia negara dan berkomunikasi dengan pramugari di musim panas. Dan Jaksa Agung Zionis Israel Avichai Mandelblit dilaporkan sedang mempertimbangkan pengaduan yang diajukan ke Kementerian Kehakiman pada saat itu. [IT/r]